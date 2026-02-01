Marbella, reconocida como el Mejor Destino para el Turismo Árabe en Europa en 2026

Archivo - Málaga.- Turismo.- Marbella, reconocida como Destino de Honor Europeo por la Organización de Turismo de la Liga Árabe - AYTO MARBELLA - Archivo

MALAGA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Marbella ha sido reconocida como Mejor Destino para el Turismo Árabe en Europa 2026, una distinción que destaca la calidad de su oferta, su seguridad, su avanzada infraestructura y su capacidad para responder a las expectativas de un mercado en continuo crecimiento.

Según se recoge en un comunicado, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha subrayado que este galardón, que también fue otorgado en 2024, "supone un respaldo al modelo por el que venimos apostando desde hace años, basado en la excelencia, la diversificación de mercados y la sostenibilidad", al tiempo que ha señalado que "somos una localidad abierta, hospitalaria y preparada para acoger a visitantes de todo el mundo".

Asimismo, ha asegurado que "es un orgullo como administración y para el conjunto de la ciudad que instituciones del máximo nivel pongan en valor nuestra oferta".

La distinción ha sido concedida por la Organización de Turismo de la Liga Árabe (ATO) tras la realización de estudios y evaluaciones profesionales que han analizado múltiples criterios, entre ellos la calidad de los servicios, la accesibilidad, la apertura cultural y el nivel de hospitalidad.

Asimismo, el informe pone de relieve el proceso de modernización y desarrollo continuo, que ha convertido a Marbella en un referente del turismo sostenible y en un enclave especialmente atractivo para el mercado árabe.

La regidora ha recordado que "el municipio también fue elegido recientemente por American Express Travel como uno de los diez destinos imprescindibles para viajar en 2026, siendo la única ciudad española incluida en esta selección".

Muñoz ha remarcado "la amistad que une a Marbella y a los países árabes" y ha afirmado que "este reconocimiento es fruto del esfuerzo de todos, del sector turístico y de las políticas municipales orientadas a reforzar nuestra proyección". Ha añadido que "seguir construyendo puentes de cooperación cultural y económica es clave para consolidar un turismo de calidad y con impacto positivo en la economía local".

Además, ha resaltado que "este hito refuerza nuestra posición en el mapa turístico global y nos anima a seguir avanzando en la captación de mercados de alto valor que contribuyen a la desestacionalización y a la generación de empleo".

Por último, ha manifestado que "nuestra voluntad es seguir estrechando la colaboración internacional y promover iniciativas que sigan consolidando a Marbella como uno de los destinos líderes de Europa".

Por su parte, el presidente de la ATO, Bandar Fahad AlFehaid, ha felicitado al municipio "por este merecido reconocimiento" y ha manifestado su interés "en continuar fortaleciendo la colaboración futura de manera que contribuya al impulso del crecimiento turístico, al intercambio de experiencias y a la consecución de nuevos éxitos para ambas partes".