Marbella refuerza el servicio de baldeo en todo el término municipal con más de 200 equipos semanales

El concejal de Marbella, Diego López, ifnor sobre baldeo - AYTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha puesto en marcha un amplio dispositivo de baldeo que se desarrolla de forma continua en todo el término municipal, con el objetivo de reforzar la limpieza viaria y mejorar la imagen de la ciudad, especialmente ante el incremento de visitantes durante los meses de verano.

Actualmente, el servicio cuenta con 202 equipos de baldeo semanales, integrado por vehículos con conductor y operarios, que trabajan de lunes a domingo en turnos de mañana, tarde y noche, garantizando así una atención activa las 24 horas del día.

Así lo ha explicado el concejal del ramo, Diego López, quien ha señalado que el servicio abarca todos los núcleos, incluyendo Marbella, San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía y Las Chapas, "asegurando una cobertura homogénea y continua en barrios y zonas de mayor tránsito".

El edil ha concretado que las labores se llevan a cabo tanto con camiones cisterna como con vehículos auxiliares, "lo que permite actuar con mayor eficacia en distintos tipos de vías y espacios urbanos".

Además, según ha añadido, el operativo incluye el uso de sistemas que combinan agua a presión y campanas especializadas, capaces de eliminar la suciedad y las manchas de forma más profunda.

Asimismo, ha anunciado que de cara a los meses de junio, julio y agosto, el Consistorio prevé un incremento de estos trabajos mediante un plan de choque en numerosos barrios, "con el fin de responder al aumento de la actividad y la afluencia turística propia de la temporada estival".

"La organización en tres turnos permite, además, minimizar las molestias al tráfico, a los vecinos y a los comercios, compatibilizando la intensidad del servicio con la vida diaria de la ciudad", ha concluido el concejal.