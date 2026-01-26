Maryam Touzani abrirá el 29 Festival de Cine de Málaga con 'Calle Málaga'

Maryam Touzani abrirá el Festival de Málaga con 'Calle Málaga' - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La película 'Calle Málaga', de Maryam Touzani, inaugurará el 29 Festival de Málaga, que tendrá lugar del 6 al 15 de marzo, que incluirá entre otros en su Sección Oficial a concurso los largometrajes españoles 'Altas Capacidades', de Víctor García León, y 'Después de Kim', de Ángeles González Sinde; y los latinoamericanos 'El corazón del lobo', de Francisco J. Lombardi; y 'La mujer de la fila', de Benjamín Ávila.

Coproducida entre Marruecos, España, Francia, Bélgica y Alemania, 'Calle Málaga' está dirigida por Maryam Touzani y producida por Ali n' Productions, Mod Producciones SL, Les Films du Nouveau Monde, One Two Films y Velvet Films. Cuenta con la participación de RTVE, Movistar Plus+ y Eurimages y la financiación del ICAA, han señalado desde el certamen cinematográfico malagueño en un comunicado.

Maryam Touzani debuta como directora en español con esta película, cuyo guion también firma, y que fue elegida para representar a Marruecos en los Oscar tras pasar por los festivales de Venecia (sección Spotlight), donde se llevó el premio del público; Toronto (Presentaciones Especiales) y Mar del Plata, donde ganó tres premios, entre ellos el de mejor película y el de mejor actriz para Carmen Maura.

La veterana actriz española comparte reparto con Marta Etura, Ahmed Boulane, María Alfonsa Rosso, La Imèn y Miguel Garcés. La película está distribuida por Caramell Films y con ventas internacionales por Films Boutique. Se estrenará en cines el 1 de abril.

'Calle Málaga', rodada en Marruecos en lengua española, cuenta la historia de María Ángeles (Carmen Maura), una española de 79 años que vive sola en Tánger, en el norte de Marruecos, donde disfruta de su ciudad y de su vida diaria.

Su vida da un giro cuando su hija Clara (Marta Etura) llega desde Madrid para vender el apartamento en el que siempre ha vivido. Decidida a quedarse en la ciudad que la vio crecer, hará todo lo posible para mantener su hogar y recuperar los objetos de toda una vida. Por el camino, redescubre, contra todo pronóstico, el amor y el deseo.

'ALTAS CAPACIDADES'

Por otro lado, Víctor García León regresa al Festival de Málaga con su largometraje 'Altas Capacidades'. Borja Cobeaga y el director madrileño firman el guion de esta película, con un reparto formado por Marian Álvarez, Israel Elejalde, Juan Diego Botto, Natalia Reyes, Suso Nanclares y la colaboración especial de Pilar Castro.

'Altas Capacidades' es una coproducción hispano-urugaya de Buenapinta Media, Think Studio, Colosé Producciones, Sayaka Producciones y Altas Capacidades Película, A.I.E., en coproducción con Cimarrón. Cuenta con la participación de RTVE y Movistar Plus y la financiación de Orange, ICAA, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid y y la participación de Crea SGR. Proyecto seleccionado en el Venice Gap Financing Market 2024. Distribuye Bteam Pictures y Film Factory Entertainment se ocupa de sus ventas internacionales.

Alicia (Marián Álvarez) y Gonzalo (Israel Elejalde), una pareja de clase media, se encuentran con una oportunidad inesperada: de matricular a su hijo Fer en un elitista colegio laico. Para los padres, supone asomar la cabeza en la clase alta, nuevas amistades, mayores ingresos y ventajas incontables. Dicen hacerlo por su hijo y por sus supuestas "altas capacidades". En esta contradicción entre los miedos y los principios morales, las aspiraciones de la pareja se llevarán por delante lo que, hasta entonces, creían incuestionable.

'DESPUÉS DE KIM'

Asimismo, Ángeles González Sinde presenta en la Sección Oficial del 29 Festival de Málaga su largometraje 'Después de Kim', una historia sobre la pérdida y las segundas oportunidades protagonizada por Darío Grandinetti y Adriana Ozores con Gloria March, Cristina García, Roger Aranda, Karina Kolokolchykova y Kevin Brand y la participación especial de Cristina Rosenvinge. Después de Kim está basada en la novela homónima de la propia directora.

'Después de Kim' es una coproducción entre Después de Kim AIE, Voramar Films y Tornasol Media. Cuenta con la participación de RTVE, A PUNT, ICAA y el IVC de la Generalitat Valenciana. La distribución de la película en salas de cine irá a cargo de Karma Films.

Juan y Gloria, divorciados y distanciados desde hace veinte años, viajan a España, donde su hija, con la que no tienen contacto, ha aparecido muerta. A su llegada descubren que ha dejado un nieto que está en paradero desconocido. Deciden quedarse hasta encontrarlo. Hacer ese camino juntos sin caer en los enfrentamientos del pasado será su desafío.

'EL CORAZÓN DEL LOBO'

También regresa al Festival de Málaga Francisco J. Lombardi, que además de recibir el Premio Retrospectiva de la 29 edición, estrenará a concurso 'El corazón del lobo', película peruana producida por La Soga Producciones, cuyo guion firma junto con Augusto Cabada. Está protagonizada por Víctor Acurio Sicha, Jared Vicente Sánchez, Silvana Díaz Goicochea, Paul Ramírez Vergara, Martín Martínez Gonzales y José Fernández Guizado.

1990, Perú. Aquiles, un niño indígena, es secuestrado por Sendero Luminoso. A través de su testimonio, somos testigos de su viaje durante más de una década de víctima a combatiente y de su desesperado intento de escapar. Con una mirada cruda e íntima al adoctrinamiento, la violencia y la supervivencia, la película traza su lucha por la identidad y la libertad.

'LA MUJER DE LA FILA'

Benjamín Ávila dirige y escribe el guion --junto con Marcelo Muller-- de 'La mujer de la fila', coproducción hispano argentina protagonizada por Natalia Oreiro, Amparo Noguera, Alberto Ammann, Federico Heinrich, Marcela Acuña, Lide Uranga y Luis Campos.

La cinta está producida por Mostra Cine, Buffalo Films, Diving Media y Mariana Vopi, en asociación con el programa de la ONU para el desarrollo (PNUD), la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad (RIMUF) y la misma red de Argentina (Acifad), el Comité para la Prevención Contra la Tortura, la Procuración Penitenciaria de la Nación, entre otras. Las ventas internacionales están a cargo de Filmsharks. En Argentina, la película ganó el Martín Fierro de oro, a mejor actriz y mejor dirección.

La película cuenta la historia de Andrea, una mujer de clase media de la Ciudad de Buenos Aires cuya vida se ve sacudida por la detención inesperada de su hijo. Así descubre la realidad de las personas con algún familiar detenido: las burocracias del sistema penitenciario y judicial, los prejuicios sociales y las visitas a la cárcel. Allí conoce a otras "mujeres de la fila", que al igual que ella esperan para ingresar a visitar a sus familiares. Ellas, al principio frías y hostiles, se convertirán en su sostén emocional y red de contención.