Más de 800 jóvenes deportistas malagueños asistirán a las conferencias que ofrecerá Carlos Cabezas - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 800 jóvenes deportistas malagueños asistirán a las conferencias sobre baloncesto y valores del deporte que ofrecerá Carlos Cabezas de la mano de la Diputación de Málaga.

Este miércoles, 20 de mayo, el jugador estará en Pizarra; el 27 de mayo en Benahavís, el 3 de junio en Torrox y en fechas próximas en Villanueva de la Concepción, para ofrecer una sesión práctica en pista seguida de una charla sobre el inicio de la carrera deportiva, el aprendizaje en etapa de formación, los valores del baloncesto y sus propias experiencias.

Este ciclo de conferencias está dirigido a jóvenes deportistas de los clubes de baloncesto, escuelas deportivas municipales y equipos de los centros educativos de toda la provincia, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Carlos Cabezas formó parte de la generación de oro del baloncesto español, con la que ganó el Campeonato del Mundo Júnior de Lisboa en 1999, el Campeonato Mundial de baloncesto de 2006 y el europeo de Polonia de 2009. Se formó en las categorías inferiores del Unicaja Málaga, y en la temporada 2000-2001 ascendió al primer equipo, con el que ya había jugado partidos el año anterior.

Ha vivido la época más exitosa en cuanto a títulos del equipo malagueño, con el que ha conseguido una Copa Korac (00-01), una Copa del Rey (04-05) y una Liga ACB (05-06), además del Subcampeonato de la ACB en la temporada 2001-2002 y del Subcampeonato de la Copa Korac 99-00. Fue elegido como mejor jugador nacional en la jornada 32 de la temporada 2003-2004 y participó en el All-Star de Valladolid en 2001.

Asimismo,ha participado en las categorías inferiores de la selección española, formando parte de los llamados 'Júniors de Oro' por haberse adjudicado el oro tanto en el Campeonato de Europa como en el Campeonato del Mundo, este último en una épica final contra EE.UU. en Lisboa '99. Carlos anotó el triple definitivo con el que España se hacía con la medalla de oro.

Debutó con la selección nacional Absoluta en 2001 en Arganda del Rey frente a Rumanía (España 90 - Rumanía 52) en partido correspondiente al Preeuropeo de Suecia 2003, anotando 9 puntos. Ganó el oro en el campeonato del Mundo de Japón 2006, siendo uno de los integrantes de la selección española que recibió el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes ese mismo año.

En el EuroBasket de Madrid de 2007, su importancia en el conjunto nacional se vio aumentada gracias a la gran temporada firmada al frente del Unicaja, con el que llegó a la Final Four de la Euroliga. España consiguió la segunda plaza tras caer ante la Rusia de Kirilenko en una final apretada y resuelta en el último segundo. En septiembre de 2009 fue parte del combinado absoluto español que participó en el EuroBasket y que consiguió el oro.