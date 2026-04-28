Al menos 19 detenidos en el operativo en la barriada La Trinidad de Málaga tras los últimos tiroteos

Agentes de la Policía Nacional están desplegados en el barrio de La Trinidad de Málaga capital desde primeras horas de la mañana de este martes dentro de un operativo iniciado tras los últimos tiroteos ocurridos en la ciudad. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido al menos a 19 personas dentro del dispositivo desarrollado en el barrio de La Trinidad de Málaga capital desde primeras horas de la mañana de este martes, establecido tras los últimos tiroteos ocurridos, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, que no descartan algún arresto más.

La Policía Nacional ha señalado que este dispositivo se ha establecido a raíz de los enfrentamientos violentos entre dos clanes familiares y ha indicado que dentro del operativo desarrollado se ha llevado a cabo la detención de la mayor parte de los investigados.

Además, dentro de este dispositivo se ha realizado una veintena de registros en distintas calles de la zona; en concreto 21; además de que se han intervenido diez armas de fuego, dinero falso, drogas y otros efectos.

Durante toda la mañana, y al menos desde las 06.00 horas, un helicóptero de la Policía Nacional ha sobrevolado la capital, en concreto dicha zona, como apoyo a la actuación de los efectivos, tanto uniformados como también de paisano, que han desarrollado el operativo a pie de calle.

En este dispositivo, según ha precisado el Cuerpo Nacional de Policía, participan un total de 250 efectivos de diferentes unidades policiales, tales como UIP, GOES, GOIT, UPR, BPPJ, y de las comisarías de los Distrito Centro, Norte y Oeste, medios aéreos y guías caninos.

Esta investigación, de la que entiende la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, Plaza 5, está decretada secreta. Cabe recordar que son varios los tiroteos que han tenido lugar en la zona desde hace algunas semanas, todos ellos investigándose, y sin que se hayan producido heridos.