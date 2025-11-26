El Mercadillo Solidario Unidos Contra el Cáncer recauda fondos el sábado y visibiliza el trabajo de entidades de Málaga

Imagen de una edición anterior del mercadillo solidario 'Unidos contra el cáncer' en la calle Alcazabilla. - WEB AGRUPACIÓN DE DESARROLLO UNIDOS CONTRA CÁNCER

MÁLAGA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mercadillo Solidario 'Unidos Contra el Cáncer' se va a volver a celebrar un año más en la ciudad de Málaga con el doble objetivo de visibilizar la labor que desarrollan las entidades que trabajan en este ámbito y, a la vez, recaudar fondos con los que poder poner en marcha nuevos proyectos y acciones de formación, sensibilización y atención a pacientes y familiares.

La décimosexta edición de esta iniciativa que organizan el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, y la Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer tendrá lugar el próximo sábado 29 de noviembre en la calle Alcazabilla entre las 11 y las 18 horas.

Durante la jornada, la ciudadanía podrá acercarse a los expositores para informarse sobre las acciones que llevan a cabo las distintas organizaciones que, junto al Área de Derechos Sociales, integran la Agrupación: Fundación Andrés Olivares, Fundación Infantil Ronald McDonald, Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (Fmaec), Fundación Cesare Scariolo, Asociación para la Atención a las Mujeres Mastectomizadas u Operadas de Cáncer de Mama (Asamma), Fundación Cudeca y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Además, las personas asistentes podrán comprar los productos que ofrecerán, entre los que habrá adornos navideños, juguetes, ropa, accesorios, mantecados, manualidades realizadas por los propios pacientes y personas voluntarias que trabajan en estas asociaciones o 'merchandising' de las entidades, entre otros.

Como en anteriores ediciones, se ofrecerán degustaciones de productos típicos y se distribuirán consumiciones entre las personas que acudan y colaboren con sus compras. Igualmente, también se han programado actuaciones y actividades de animación infantil.

La Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer es un órgano constituido en 2012 por el Ayuntamiento a partir de una metodología de trabajo en red y cuya finalidad principal es promover el intercambio de información y experiencias entre todas las entidades, así como la potenciación y el impulso de acciones de sensibilización y prevención del cáncer.