Mijas (Málaga) activa el plan territorial de emergencia en prealerta por los avisos meteorológicos de esta semana

La alcaldesa de Mijas (Málaga), Ana Mata, ha convocado en la mañana de este lunes una reunión del comité asesor de emergencias ante las previsiones meteorológicas desfavorables para esta semana, sobre todo a partir del miércoles. En esta reunión se ha activado en fase de prealerta el plan territorial de emergencia municipal y se ha decidido el cierre de los parques municipales, la Senda Litoral y los accesos al río.

El estado del suelo, muy mojado ya por las últimas lluvias, y los avisos por fuertes vientos pueden provocar caídas de árboles y ramas, así como desprendimientos de elementos arquitectónicos como cornisas, o vallas publicitarias. Por este motivo, el Ayuntamiento de Mijas pide especial precaución a la población y la observancia de todas las indicaciones de la Policía Local, los Bomberos y Protección Civil.

Estos cuerpos están asimismo en alerta para destinar más efectivos a retenes de guardia si es necesario, en función de la evolución de las alertas que emita la Agencia Estatal de Meteorología relacionadas con las lluvias, los fuertes vientos y los fenómenos costeros.

En la reunión con la regidora han estado presentes los ediles de Policía Local (Juan Carlos Cuevas), Bomberos y Protección Civil (Francisco Jerez), Servicios Operativos, Playas y Parques y Jardines (Daniel Gómez), Ganadería y Zonas Rurales (Eloy Belmonte) e Inclusión Social (Mari Francis Alarcón), así como los jefes de la Policía Local y Bomberos.

Según señalan, el comité asesor de emergencias está en contacto permanente con el servicios de Emergencias 112 de Andalucía y ha insistido en trasladar a la población un mensaje de precaución a lo largo de los próximos días, que tendrán diferentes grados de alerta en función de la evolución de la situación climatológica. Están anunciadas abundantes lluvias en la comarca de la Costa del Sol desde la noche del martes y durante todo el miércoles, así como vientos fuertes el jueves.

En previsión de que la actual situación del suelo, ya saturado de agua, pueda derivar en desprendimientos, tanto la Policía Local como los Bomberos están especialmente vigilantes desde este lunes para prevenir posibles incidencias y delimitar el paso por zonas que se consideren peligrosas. Además, el comité ha subrayado la importancia de que los residentes respeten el cierre de los cruces del río, y sobre todo que ningún ciudadano retire las barreras que están bajadas.

Además, el Ayuntamiento de Mijas mantiene una coordinación general entre todas las áreas que puedan verse concernidas por un hipotético empeoramiento de las condiciones climatológicas y una afectación a los animales o a las personas, como ya ha sucedido en varias ocasiones en este periodo de otoño e invierno.