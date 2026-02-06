Mijas (Málaga) envía efectivos de bomberos como refuerzo a San Martín del Tesorillo por las inundaciones

Actuacion De Bomberos De Mijas En Una Imagen De Archiv - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga), a través del área de Bomberos, va a enviar un retén de refuerzo para colaborar en las labores de emergencia que se están desarrollando en el municipio de San Martín del Tesorillo (Cádiz) como consecuencia de las inundaciones registradas en la zona.

El concejal de Bomberos del Ayuntamiento de Mijas, Francisco Jerez, ha explicado en un comunicado que este refuerzo se realiza en coordinación con el Consorcio Provincial de Bomberos y bajo la dirección del puesto de mando establecido en el municipio malagueño de Casares.

"El dispositivo desplazado desde Mijas tiene prevista su salida mañana --sábado-- a las 16.00 horas, incorporándose al operativo para realizar el relevo a las seis", ha detallado.

Jerez ha señalado que el retén desplazado cuenta con un vehículo ligero 4x4, así como con equipo y material específico para labores de achique, quedando a disposición del puesto de mando para atender cualquier necesidad que pueda surgir en función de la evolución de la situación. La finalización del servicio está prevista para el domingo por la tarde, siempre condicionada a las necesidades operativas.

En relación con la logística del dispositivo, el edil ha indicado que el personal contará con alojamiento para descanso y aseos en el Parque de Bomberos de Estepona, mientras que el avituallamiento será facilitado por el Ayuntamiento de Casares. "Desde Mijas se ha garantizado que, en caso de cualquier incidencia, los efectivos desplazados puedan cubrir sus necesidades básicas durante el servicio", ha puntualizado.

Francisco Jerez ha subrayado que este envío de efectivos responde a los mecanismos habituales de cooperación entre administraciones y servicios de emergencia.

"Cuando la situación lo requiere, los municipios colaboramos entre sí para dar una respuesta eficaz y coordinada ante emergencias que superan el ámbito local", ha concluido.