El Mimma acoge el concierto de graduación de la clase de piano del Conservatorio Superior de Música de Málaga

Concierto de graduación del alumnado de la clase de piano de Enrique López Herreros en el Mimma - MIMMA

MÁLAGA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Interactivo de la Música de Málaga (Mimma) celebrará este domingo, día 24, el concierto de graduación del alumnado de la clase de piano del profesor Enrique López Herreros, perteneciente al Conservatorio Superior de Música de Málaga.

Este concierto supone una cita de gran "carga emotiva y artística", según han explicado desde el Mimma ya que reúne a los intérpretes que culminan sus estudios superiores este año.

Para la ocasión, las alumnas y alumnos han preparado un programa "de altísima exigencia técnica y sensibilidad", que repasa algunas de las páginas más emblemáticas y bellas de la literatura pianística internacional. Además, han señalado que los asistentes disfrutarán "de un fascinante recorrido cronológico por la historia de la música".

Desde el Mimma han informado de que el recital abarca desde el equilibrio y la elegancia del Clasicismo, pasando por la pasión y la intimidad del Romanticismo, hasta llegar a las nuevas texturas, ritmos y lenguajes sonoros de la música del siglo XX.

El auditorio del museo acogerá este recital a las 11,00 horas abierto a todos los públicos y fiel a su filosofía de acercar la cultura a la ciudadanía, el Mimma incluye el acceso a este concierto con la entrada general del museo.

"Es una oportunidad única tanto para los amantes del piano como para las familias que deseen acercar la música clásica a los más pequeños de una forma cercana y estimulante", han concluido.