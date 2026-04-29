Miramar, en Fuengirola (Málaga), reunirá a jóvenes y mayores para compartir conocimientos y reducir el uso de la IA

Imagen del cartel de la iniciativa 'Inteligencia Generacional'. - CC MIRAMAR

FUENGIROLA (MÁLAGA), 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Miramar de Fuengirola (Málaga) reunirá durante los días 29 y 30 de mayo a jóvenes y mayores para fomentar el intercambio de conocimientos intergeneracionales y reducir el uso de la inteligencia artificial (IA) en la resolución de problemas cotidianos. El lanzamiento de esta iniciativa, nombrada como 'Inteligencia Generacional', se enmarca en la celebración del Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre generaciones que tiene lugar este miércoles.

Según han explicado desde Miramar, "la acción busca poner en valor el conocimiento humano por encima de las respuestas rápidas que ofrecen las IAs generativas, ya que, aunque estos modelos ya establecidos en la vida de las personas son capaces de procesar datos en segundos, carecen de elementos fundamentales como la sabiduría del error y las experiencias personales".

Uno de los elementos centrales de la campaña consistirá en la 'Cápsula de la Inteligencia Generacional', una gran urna de metacrilato que reunirá objetos representativos de distintas épocas. Cada participante podrá seleccionar la silueta de un objeto icónico que simbolice a su generación y, en el reverso de la tarjeta, compartir una enseñanza o aprendizaje que "le haya marcado". Como recuerdo, recibirán una insignia identificativa de su generación. La disponibilidad de esta actividad irá de 12,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 21,00 horas.

Por otro lado, el complejo malagueño lanzará el 'Test de Inteligencia Generacional', una encuesta que medirá las habilidades intergeneracionales de los usuarios y mostrará los resultados en redes sociales como Instagram o LinkedIn. Con puntuaciones situadas entre el cero y el seis y del siete al diez, el resultado mostrará al participante su "nivel de inteligencia y conexión generacional".

La directora de marketing de Miramar, Sandra Iglesias, ha señalado que la iniciativa "no busca desacreditar a la IA, sino recordar que estas herramientas siempre deben coexistir con el contacto personal", ya que de este modo "se crea un camino bidireccional entre generaciones separadas por el tiempo". "Nos enorgullece que el centro comercial sea más que un espacio donde consumir y pueda convertirse en un lugar de cohesión social", ha añadido.

Por otro lado, el centro comercial ha puesto en marcha un sorteo a través de sus redes sociales donde aquellos que participen podrán ganar dos entradas para dos personas en el espacio virtual 'Zero Latency', además de dos entradas para el 'Karting Experience Miramar' y dos localidades para el cine.