Montero alerta de que sanitarios del hospital Costa del Sol "duermen en sus coches" por la "falta" de vivienda asequible

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios. Imagen de archivo. - MARIAN LEON/EUROPA PRESS

MÁLAGA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha alertado de que profesionales sanitarios del Hospital Costa del Sol de Marbella estarían "durmiendo en sus coches" ante la "falta" de vivienda asequible en la zona.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, Montero ha calificado la situación de "lamentable" y ha advertido de que está contribuyendo al "deterioro" de la sanidad pública.

Asimismo, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de impulsar un modelo basado en la "precariedad sanitaria" y en el que la vivienda se ha convertido en "un lujo".

"Cuando quienes cuidan de nuestra salud no pueden ni vivir con dignidad, lo que está en riesgo es toda la sociedad", ha advertido la candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía .