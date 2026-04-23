Montero celebra la "magnífica noticia" del restablecimiento del AVE Madrid-Málaga tras quedar "garantizada la seguridad"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha valorado este jueves la "magnífica noticia para Málaga y para Andalucía" de la recuperación de la alta velocidad ferroviaria con la provincia malagueña prevista para el próximo 30 de abril, "tras repararse el incidente más grave acaecido en esta infraestructura en los últimos años".

"La seguridad es siempre lo primero y ahora queda garantizada", ha subrayado María Jesús Montero en un apunte en su cuenta en la red social 'X' tras conocerse que el administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) recuperará el próximo 30 de abril a las 12,00 horas la conexión ferroviaria de alta velocidad con Málaga tras la reparación de los daños ocasionados por las intensas y prolongadas lluvias el pasado 4 de febrero a la altura del municipio malagueño de Álora, cuando se produjo un desprendimiento de tierras y el colapso de un muro de contención.

Tras valorar esta "magnífica noticia", la dirigente y candidata socialista ha proclamado que "nosotros sí cumplimos", en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez del que ella fue vicepresidenta y ministra de Hacienda.

Finalmente, María Jesús Montero ha abogado por que la Junta de Andalucía también cumpla "con las carreteras aún intransitables en la comunidad tras el temporal y que son de su competencia", ha apostillado para finalizar.