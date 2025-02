Montero cree que Moreno "se quedó sin discurso": "No se puede estar pidiendo más recursos" y rechazar la quita de deuda

MÁLAGA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha sostenido este jueves que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "se quedó sin discurso" este miércoles al rechazar la propuesta de condonación de deuda que ha trasladado a las comunidades autónomas el Ministerio que ella dirige, porque "no se puede estar pidiendo más recursos" al Gobierno a la vez que se rechaza esa quita de deuda.

Así lo ha venido a manifestar la ministra y dirigente socialista a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Málaga tras presidir el acto de homenaje y reparación al joven malagueño Manuel José García Caparrós, que murió asesinado por la Policía Armada de un disparo el 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación por la autonomía andaluza.

Al día siguiente del plante que los consejeros autonómicos de Hacienda de gobiernos del PP protagonizaron este miércoles tras abandonar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) cuando se iba a abordar la propuesta de condonación de deuda, María Jesús Montero ha tachado de "lamentable" dicha actuación de los consejeros, y ha añadido que no cree que haya "justificación alguna" para que "representantes públicos de un gobierno" se comporten así.

La ministra ha acusado así a los consejeros 'populares' de "dejación de funciones", porque tienen "la obligación, compartan o no el punto del orden del día que se vaya a discutir, de representar los intereses del gobierno" del que forman parte.

Montero ha sostenido que "el problema al que se enfrentaban los consejeros de Hacienda del PP es que sabían que no podían votar en contra de una propuesta que beneficia a Andalucía la que más, y al conjunto de los territorios", pero "si votaban a favor, contravenían la instrucción de 'Génova'", en referencia a la dirección nacional del PP.

De esta manera, ha criticado que la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, "defendió" en la reunión del CPFF "antes los intereses de 'Génova' que los de Andalucía".

La vicepresidenta ha lamentado el comportamiento "infantil" que, en su opinión, desplegaron los consejeros del PP, y ha tildado de "desalentador que los representantes públicos de los gobiernos del PP se comporten de esta manera ante una propuesta --la de la condonación de deuda-- que ahora tiene que pasar toda la fase de audiencia", y "posteriormente de negociación con los grupos políticos", de forma que "queda todo por hacer" respecto a la misma, ha remachado.

"NO CABEN EXCUSAS PARA RECHAZAR LA CONDONACIÓN DE DEUDA"

De igual modo, Montero ha aseverado que "no caben excusas para rechazar la condonación de la deuda", y ha subrayado que, el año pasado, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "dijo que para poder acordar esa propuesta" de quita de deuda, "a Andalucía le tenían que corresponder en torno a 17.000 millones de euros", y ahora rechaza esa medida cuando "son 18.700 millones los que se proponen de condonación de deuda" para Andalucía, que equivale a "un 50% de la deuda viva" global de la comunidad autónoma, ha puesto de relieve.

La también líder de los socialistas andaluces ha sostenido que Juanma Moreno dice que 'no' a esa propuesta "por un interés puramente partidista", y ha denunciado que el PP "está en el 'no' por sistema, en el 'no' por respuesta, aunque eso perjudique los intereses que deberían de representar los territorios".

En todo caso, Montero ha insistido en apuntar que le resulta "extraño que alguna comunidad autónoma de las que ayer se levantaron no vayan a aceptar" finalmente "que en su territorio se aplique la condonación de la deuda", y al respecto ha avisado de que "ya han salido algunos presidentes autonómicos en el día de hoy diciendo que lo tenemos que estudiar, que ver la letra pequeña".

Dicho esto, ha insistido en señalar que al Gobierno andaluz del PP-A "se le acaba ese discurso tramposo y de confrontación" que, según ha criticado, "ha mantenido desde el primer día" contra el Ejecutivo central, y ha manifestado que el Ejecutivo de Juanma Moreno "no cree en el Estatuto de Autonomía" ni en la "capacidad de autogobierno" de Andalucía, y "no ha habido ninguna iniciativa desde que gobierna Moreno Bonilla para avanzar en competencias o para desarrollar algunos de los elementos que incorporó de nuevo el Estatuto de Autonomía".

CONTRA EL "VICTIMISMO" DEL GOBIERNO DE MORENO

Ha denunciado así que el Gobierno de Juanma Moreno está "permanentemente" dedicado "al victimismo y a la confrontación, sin ambición, sin ninguna gana de ejercer mayores cuotas de autogobierno".

Tras remarcar que "Andalucía sale más beneficiada que Cataluña" con la condonación de deuda planteada por el Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero ha subrayado además que el acuerdo que aprobó el Parlamento de Andalucía en 2018 para la reforma del sistema de financiación "tenía en cuenta la quita de la deuda".

"Y no aceptar esa quita de la deuda, o no contribuir a que se ponga en marcha, va contra el documento que el Parlamento andaluz aprobó en su momento", ha advertido en esa línea la vicepresidenta, que ha afeado al hilo de ello el "postureo" que, en su opinión, mantiene Juanma Moreno con su "supuesto andalucismo de pulserita", con el que "para nada responde ni a las necesidades de Andalucía ni a la ambición que tiene que tener" esta comunidad para contar con "recursos que son imprescindibles" para que la región "pueda seguir prosperando", ha concluido.