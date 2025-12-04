Montero niega protección del PSOE a Salazar tras denuncias de acoso sexual: "Se protege a las víctimas"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero atiende a los medios de comunicación en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha asegurado que el exasesor del presidente del Gobierno y socialista sevillano Francisco Salazar no ha realizado últimamente trabajos con el partido a nivel andaluz, ni tampoco Federal ni con Moncloa y ha negado protección alguna hacia él tras las denuncias por presunto acoso sexual. "Se protege a las víctimas", ha dicho, apostando por agilizar procedimientos.

Cuestionada por los periodistas en Málaga sobre si en los últimos meses Salazar ha realizado algún tipo de trabajo con el PSOE andaluz, Montero ha asegurado que "absolutamente ninguno" y ha añadido que "tampoco con el PSOE federal".

"Nada. Esta persona en ese momento decidió dedicarse a su actividad privada profesional. No sé exactamente en qué empresa está o en qué lugar se encuentra, pero no tiene ningún tipo de contrato ni con el PSOE de Andalucía ni con el PSOE ni por supuesto con Moncloa", ha manifestado.

Asimismo, cuestionada por si de algún modo se le ha protegido, ha asegurado que no. "Yo creo que se protege a las víctimas, que son las personas que tenemos que proteger, tenemos que ser empáticos y ponernos en su lugar y sobre todo saber acompañarlas en procesos que son muy dolorosos para las mujeres".

"Tener que comunicar, tener que dar testimonio de whatsapp, de frase, que son humillantes, que son vejatorias, que te duelen, incluso cuando las repites, evidentemente esa es la prioridad del Partido Socialista y la prioridad de la dirección", ha manifestado Montero.

Según ha incidido, "eso es lo que pretendemos hacer, visto esa situación que trasladan las víctimas tenemos que acelerar los procedimientos y sobre todo tenemos que acompañar de una forma más eficaz para que ellas se sientan arropadas por nuestro partido".

Al respecto, y cuestionada por el caso de Torremolinos, en el que una militante ha denunciado también por presunto acoso sexual al secretario general del PSOE Local, Montero ha considerado que "tenemos que mejorar esos procedimientos para que sean más ágiles y sobre todo para que permitan que la víctima se sienta acompañada durante todo este proceso que es algo que yo creo que se ha puesto de manifiesto estos días y que por supuesto tomamos nota".