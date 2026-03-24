Montero se reafirma en su defensa de Puente sobre el AVE a Málaga porque "desenmascaró una mentira con patas"

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, este martes en Sevilla en rueda de prensa en la sede socialista. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, se ha reafirmado este martes en su defensa de la respuesta que ofreció a través de las redes sociales el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre los problemas para recuperar la línea de alta velocidad entre Málaga y Madrid por el derrumbe de un talud de 300 metros en Álora, ya que ha esgrimido que "desenmascaró una mentira con patas".

Montero ha protagonizado esta tarde una comparecencia informativa en la sede regional del PSOE de Andalucía al día siguiente de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciara la disolución del Parlamento de Andalucía y la convocatoria de elecciones autonómicas el 17 de mayo, que se ha plasmado esta jornada con la publicación en el BOJA del Decreto del Presidente 2/2026 para ese proceso electoral.

Su defensa de la reacción de Puente a las críticas del impacto económico que tiene para Málaga una línea de alta velocidad que funciona a medias, aun cuando ha reconocido que "cada ministro tiene un perfil en redes sociales", se ha sustentado en calificar de "gran bulo" y "mentira" la dificultad de recuperar la alta velocidad, así como sobre la cantidad que el empresariado local y turístico llegó a cuantificar las pérdidas o el lucro cesante, que se situó en esos 1.300 millones.

"El daño era tres veces superior solo en Málaga a la riqueza que se produjo todo el año anterior en la Semana Santa de toda Andalucía", ha llegado a afirmar en este sentido.

Y tras el dato económico ha pasado a apelar al ejemplo de fondo que supone el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde el 18 de enero fallecieron 46 personas tras la colisión entre dos trenes, por cuanto se ha cuestionado con un "parece mentira" que después de ese episodio se soslaye "la seguridad" del transporte ferroviario, que ha situado como un "elemento clave".

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta en las elecciones de 17 de mayo ha pedido un "nunca jamás" acerca de que vuelva a suceder un accidente como el de Adamuz por lo que ha demandado que "jamás se ponga en riesgo la seguridad", mientras ha calificado de "impresionante la foto del talud" dañado por las lluvias y el viento.

"La seguridad es un elemento clave en la circulación ferroviaria y tenemos experiencias muy recientes, desgraciadamente, de esto", ha remachado su reflexión en este sentido.