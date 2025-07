Montero resta credibilidad a un Barómetro del Centra "puesto al servicio" de la Junta: "Hace falta más humildad"

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha restado credibilidad al Barómetro andaluz de junio del Centro de Estudios Andaluces (Centra) hecho público este jueves, apuntando que es un instrumento puesto "al servicio" del Gobierno autonómico del PP-A.

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, Montero --también candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas-- ha indicado que el Gobierno andaluz del PP-A está utiliza determinados "instrumentos para ponerlos a su servicio" y ellos sabrán si "lo que les interesa justamente esta cuestión en la que parece que aquí no hace falta ni que los ciudadanos voten" y que "parece que está todo hecho, que aquí los cargos son vitalicios y que no hace falta que los ciudadanos voten".

El citado barómetro arroja que el PP-A volvería a ganar las próximas elecciones andaluzas con el 41,7% de los votos y una ventaja de 19,9 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 19,8% de los sufragios y caería hasta los 24-26 escaños, de forma que los 'populares' consolidarían así la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico que ya lograron en los comicios celebrados en junio de 2022 a menos de un año de las próximas autonómicas.

"Yo creo que hace falta más humildad", ha indicado Montero, para quien hace falta que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se ponga manos a la obra", según ha señalado.

En opinión de la vicepresidenta primera del Gobierno, para Juanma Moreno, "Andalucía es un álbum de fotos" y no se dedica a promover "políticas públicas que ayuden al conjunto de los ciudadanos", sino todo el tiempo dedicado al "acoso y derribo al Gobierno de España porque sigue las instrucciones de Madrid".

Ha insistido en que Moreno "no practica ninguna política pública que permita realmente mejorar la vida de los ciudadanos de Andalucía", ya que está todo el día "reprochando, confrontando y exigiendo lo que él no se aplica". Ha indicado que no hay ni un solo proyecto de la mano de Moreno "que no haya sido apadrinado por el Gobierno de España".