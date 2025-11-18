Montero se reúne con la familia de García Caparrós tras su acceso a los archivos sobre el asesinato

La vicepresidenta primera del Gobierno con, de izquierda a derecha, Paqui, Purificación y Dolores García Caparrós, hermanas de Manuel José García Caparrós. - MINISTERIO DE HACIENDA

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mantenido un encuentro este martes con Purificación, Dolores y Paqui García Caparrós, las hermanas de Manuel José García Caparrós, joven asesinado el 4 de diciembre de 1977 en Málaga, durante las manifestaciones donde se reclamaba un Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Este encuentro se produce después de que este martes la familia de García Caparrós haya visitado el Congreso de los Diputados y haya podido tener acceso a toda la documentación de la Comisión de Encuesta que se habilitó a raíz de la muerte de su hermano tras recibir el disparo de un policía durante las citadas movilizaciones.

Toda la documentación en torno a este asesinato se encuentra clasificada en el Congreso, pero gracias a una nueva norma sobre el funcionamiento del archivo de la Cámara, aprobada por la Mesa del Congreso, podrán consultar información clasificada de forma completa, sin anonimizar ni eliminar ningún nombre.

Esa iniciativa parlamentaria fue un compromiso expresado por la vicepresidenta primera del Gobierno el pasado mes de febrero durante el acto de entrega de la declaración de reconocimiento y reparación a García Caparrós, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática aprobada por este Gobierno.

En dicho acto, Montero destacó la necesidad de situar la memoria de este joven en "el lugar que le corresponde en la historia de España", como víctima de la represión por razones políticas, y también resaltó la lucha de la familia García Caparrós durante todos estos años por conocer la verdad de lo que ocurrió.