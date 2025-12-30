Moreno destaca el "cambio brutal" de Andalucía con PP y aboga por hacerlo "bien" y buscar mayoría "para que eso no pare"

El presidente del Gobierno andaluz y del PP-A, Juanma Moreno, en la presentación de su libro con el chef Dani García. - PP MÁLAGA

El presidente del Gobierno andaluz y del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado que "Andalucía ha dado un cambio brutal" desde la llegada del PP a la Junta en 2018, hasta tener ahora "un liderazgo que antes no soñábamos". "Y para que eso no se pare, tengo que evitarlo, haciéndolo bien e intentando buscar una mayoría", ha asegurado en referencia a las próximas elecciones autonómicas.

Así lo ha dicho en la presentación en Marbella (Málaga) de su libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza', durante una conversación con un marcado carácter personal con el chef malagueño Dani García, en el que los dos han hablado de sus profesiones, de la importancia de sus familias en ellas, de sus ritmos de vida y de alimentación y se han intercambiado sus libros.

Moreno ha relatado que al poco tiempo de ser elegido presidente andaluz iba a reuniones en las que "Andalucía no pintaba nada" y ahora "voy a las mismas reuniones y donde vienen más inversores, donde todo el mundo quiera hacerse una foto, donde todo el mundo quiere estar es Andalucía". "Te das cuenta del peso económico", ha dicho, poniendo como ejemplo que es la segunda comunidad exportadora, que son 55 meses creando empleo y que "tenemos más empresas que Madrid".

"Y yo quiero que eso no se pare y para que eso no se pare tengo que evitarlo haciéndolo bien e intentando buscar una mayoría", ha asegurado el presidente andaluz, quien ha incidido en ese "reto que es apasionante, que es intentar revalidar una mayoría suficiente, que no es nada fácil". "Espero, deseo y quiero confiar en que los ciudadanos de Andalucía nos vuelvan a dar la confianza", ha indicado.

Cuestionado por cómo afronta la próxima cita electoral en Andalucía, ha asegurado que lo hace "desde la ilusión, que tienes la misma" que la primera vez y lo primero siendo consciente "de que tengo fecha de caducidad, como los alimentos, y por tanto se va acercando el día en el que yo tenga que abandonar esta responsabilidad".

"Mi objetivo fundamental es que cuando yo abandone esta responsabilidad, yo deje una Andalucía mejor de la que me encontré. Y un objetivo también es que tenga continuidad dentro de mi visión de la sociedad, dentro de mi mismo proyecto político", según ha manifestado.

Según Moreno, "para ir a una campaña hay que ir muy equilibrado". "Una campaña es como una prueba olímpica", ha apostillado, al tiempo que ha indicado que "tienes que estar físicamente muy bien y mentalmente muy bien".

"Tienes que tener autoestima, confianza, las ideas muy claras, saber además donde has cometido los errores, sobre los errores corregirlos, avanzar sobre los aciertos, en definitiva, requiere una reflexión colectiva con tu equipo para intentar acertar en las decisiones que adoptes", ha dicho el presidente andaluz.

También han hablado sobre las críticas en redes sociales y la importancia de "saber que no es real, que es una caja de eco donde hay personas que su única razón para quitarse tensión es insultar a los demás, algunos de forma ideologizada y otras porque es su personalidad".

Cuestionado por la clave del cambio, el presidente andaluz ha indicado que fue una suma de situaciones, "lo primero, una estructura política del PSOE que estaba claramente debilitada, que ya los ciudadanos estaban descontentos después de cuatro décadas". A esa "situación de hartazgo", ha dicho que se unió que en el centro derecha por primera vez concurrieron tres fuerzas políticas.

Esto en su opinión "hizo que mucha gente saliera de la abstención". "Hubo una gran movilización del centro derecha y una escasa movilización del centro izquierda y eso posibilitó que pudiéramos poder hacer el cambio", ha asegurado Moreno, quien ha destacado la importancia del trabajo posterior para "que no fuera flor de un día". "El PP hizo sus deberes", ha aseverado.

También ha dicho que una vez que los ciudadanos dan esa responsabilidad "tienes que demostrar que puedes hacerlo mejor" y también ha incidido en la importancia de los equipos "sin los que no se puede hacer nada, por muy bueno que tú seas". Además, ha subrayado características en el ámbito laboral como "el compromiso" en las que las mujeres tienen "un punto elevado por encima del hombre".

Asimismo, ha recomendado "para trabajar la vanidad, tener alrededor personas que te digan realmente quién eres" y ha considerado que "la humildad también es un elemento muy aconsejable en la vida, no solo en el ámbito político, sino en el ámbito social y en el ámbito personal".

"El tener la humildad de reconocer un error, el tener la humildad de reconocer que otros saben más que tú, el tener la humildad de saber que hay gente más valiosa..., es un ejercicio que hay que entrenar todos los días, pero que es una garantía de vida, de calidad de vida y de buena gestión al final", ha aseverado.

Ha sido una charla muy personal, en el que los dos han hablado de sus familias; Dani García de todo lo que ha aprendido de los fogones de parte de su madre y su abuela y Moreno del olor del estofado de lentejas de su madre, de lo que hubiera "disfrutado" su padre al verlo como presidente y también de la importancia de su mujer: "Yo no sería presidente del Gobierno de Andalucía sin ella".