Moreno impulsará 'Andalucía Sport Tech Lab', que posicionará a Andalucía en innovación digital aplicada al deporte

1084796.1.260.149.20260506190442 El presidente del PP-A y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, en Fuengirola durante un encuentro con deportistas. - EUROPA PRESS/FRANCISCO J. OLMO

FUENGIROLA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles "el impulso" al 'Andalucía Sport Tech Lab', que "posicionará a Andalucía como referente en innovación digital aplicada al deporte".

Así lo ha señalado Moreno en Fuengirola (Málaga) donde ha mantenido un encuentro con deportistas, junto a la presidenta provincial del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el exjugador del Unicaja de baloncesto y candidato, Carlos Cabezas, del que ha destacado su "enorme generosidad" por ese "paso comprometido que ha dado: No solamente eres un espectador viendo el partido de baloncesto, sino que cuando hay que dar un paso, ponerse la camiseta, sudar y jugar, ahí estás tú", le ha dicho, agradeciendo su "compromiso por una sociedad mejor".

Moreno, durante su intervención, también ha anunciado que el Gobierno aprobará el Plan Andaluz de Igualdad y Promoción de la Mujer en el Deporte. Asimismo, ha incidido en que impulsará "medidas específicas de protección a las mujeres deportistas durante el embarazo y la maternidad".

Por otro lado, también ha apostado por "el impulso" al Centro de Tecnificación Deportiva para Deportistas con Discapacidad Javier Imbroda, en Málaga, "como referente del deporte paralímpico en Andalucía". "España es una potencia en deporte paraolímpico y dentro de España, Andalucía es una gran potencia en deporte paraolímpico", ha destacado.

De igual modo, Moreno ha asegurado que incrementará un 4% los recursos en materia de deporte, "para que el deporte sea una línea común de desarrollo social y económico".

Todo ello, además, se suma "al apoyo continuado que seguirán teniendo las federaciones y los clubes deportivos, así como a la mejora de las instalaciones deportivas", ha explicado.

"El deporte es algo fundamental en cualquier sociedad y nosotros queremos desde Andalucía proyectar el deporte en todas sus variantes; como riqueza económica, como proyección de marca, como hábitos saludables y también como orgullo", ha sostenido.

Por último, Moreno ha insistido en que "entre todos hemos conseguido que Andalucía haya cogido un ritmo, que Andalucía, que es un gigante, se haya despertado, que camine con un paso serio, con un rumbo definido" por lo que ha pedido que "no trunquemos ese rumbo".

"No dejemos que nos pongan palos en la rueda. No volvamos al pasado. No permitamos que nos chantajeen. Necesitamos una mayoría suficiente en la que todos podemos participar a través del poder del voto y con esa mayoría suficiente garantizaremos, además, la posibilidad de gobernar para todos, de no estar sometidos al politiqueo, a la confrontación o a modelos que en Andalucía no nos gustan", ha sostenido.

Al respecto, ha incidido en que "nos gusta un modelo de concordia, nos gusta un modelo de convivencia, nos gusta ser como somos y como hemos estado, sin gritos, sin insultos, desde el respeto" y "queremos gobernar para todos y eso solo lo podemos hacer de una manera", ha dicho y que es que "siga siendo el presidente de todos los andaluces con la mayoría suficiente para poder seguir haciendo las cosas que todos queremos", ha concluido.

