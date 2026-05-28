Movilidad, lucha contra narcotráfico, situación de bomberos, elecciones y vivienda, a debate en pleno de Málaga

Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La "falta de soluciones reales" a la movilidad frente a las inversiones "millonarias" anunciadas en otros territorios y el refuerzo de seguridad y dotar de medios humanos y materiales "suficientes" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para combatir el narcotráfico (PP); la situación de los bomberos (PSOE); la "corrupción" de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones (Vox); así como medidas en relación con la vivienda (Con Málaga) centran el pleno del Ayuntamiento de Málaga de este jueves.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado las dos mociones urgentes del PP. Una de ellas sobre la "falta de soluciones reales a la movilidad frente a las inversiones millonarias anunciadas en otros territorios" en alusión a la línea orbital en Cataluña.

"Echamos en falta un tratamiento igualitario, una sensibilidad mayor hacia el sur en relación con la que muestra el Gobierno, ha mostrado estos años, hacia el nordeste de España", ha abundado. Entre otros puntos, la moción insiste en un calendario concreto de actuaciones, financiación y ejecución del tren litoral, así como mejora "inmediata" de las líneas de Cercanías.

Por otro lado, el PP plantea que el Gobierno refuerce la seguridad en la provincia y dote de medios humanos y materiales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para combatir el narcotráfico. Así, ha criticado que "los equipos actuales tienen que ser incrementados en los efectivos necesarios y medios", ha abundado De la Torre, que también ha tenido un homenaje a los agentes fallecidos en Huelva.

BOMBEROS E INCENDIO

Por su parte, el PSOE lleva como moción urgente la situación de los bomberos. Su portavoz, Daniel Pérez, ha aludido al reciente incendio que ha afectado a un establecimiento hostelero y a un hotel, así como otro en Portada Alta y, en primer lugar ha destacado el trabajo de los efectivos, como así consta en uno de los puntos de la moción.

Pérez ha incidido en que "la coincidencia de ambos incendios ha puesto en jaque los medios y la plantilla con que cuenta este cuerpo de emergencias", actualmente de 271 agentes, "menos que hace 20 años", mientras que la capital "necesita al menos 450 para estar asegurada".

Entre los 12 puntos de la moción se incluye pedir "más medios", "modernizar el servicio" y una auditoria sobre el estado del parque móvil. Además, Pérez ha exigido al equipo de gobierno "abrir de manera inmediata un proceso de negociación para poner fin a la huelga de nueve años y elaborar un plan plurianual para cubrir vacantes".

Al respecto, De la Torre ha dejado claro que esta moción planteada "cuando aún hay humo" en el incendio del hotel "pareciera que está motivada porque el Cuerpo de Bomberos no está a la altura de este desafío y nada más lejos de la realidad". Ha defendido el trabajo de los bomberos y ha dicho que "han trabajado y trabajan fenomenalmente".

"Si lo han planteado con esa intención, se equivocan, no vamos a estar en esa línea", ha dicho, asegurando que "siempre hablaremos de todo lo que pueda ser mejorable. También, entre otros, ha defendido el "plan de mejoras e inversiones" que hace el equipo de gobierno.

VOX: ELECCIONES GENERALES

La política nacional también se cuela en el pleno. Así, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, junto con el portavoz, Antonio Alcázar, ha informado de la moción urgente "contra la corrupción de Pedro Sánchez".

En concreto, los puntos son condenar "los sucesivos y graves escándalos de corrupción que afectan al Gobierno, al partido y al entorno de Sánchez y que están sumiendo a nuestra nación en un espiral de degradación sin precedentes" y, por otro lado, propone que el Ayuntamiento manifiesta la necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones.

"La llegada al poder de Sánchez ha sido una espiral de degradación de nuestra nación", ha afirmado Gómez, que ha advertido de que "los españoles llevamos ocho años siendo rehenes de un gobierno mafioso y corrupto y nos merecemos ya un gobierno libre de corrupción, nos merecemos un gobierno que vele por la calidad de nuestros servicios públicos y que luche contra la inseguridad, que facilite el acceso a la vivienda", ha concluido.

Por su parte, De la Torre, que ha adelantado el voto favorable a la moción de Vox, ha lamentado que "es un hecho real que este Gobierno tiene muchísimos casos de mala gobernanza, vamos a decirlo suavemente, hablando con claridad, casos que parece van a ser calificados de corrupción". "Siento es una profunda tristeza como español que tengamos que hablar de casos de mala gobernanza", ha dicho.

"Como español, lo que quiero es que nuestras instituciones sean sólidas, de prestigio, transparentes, haciendo buen gobierno, sirviendo al bien común, no los intereses particulares de nadie", insistiendo en que "servir al país y al bien común, eso es lo que queremos, un gobierno que incremente la marca España, no que la deteriore".

Al respecto de la moción de Vox también se han referido tanto PSOE como Con Málaga. Así, el portavoz municipal socialista ha señalado que lo conocido este miércoles es "una serie de titulares que no van a llegar al mediodía". "Mucha prudencia con todo lo que sale; siempre vamos a colaborar con la justicia, somos un partido de Estado, responsable y serio", ha concluido.

Sobre la moción que presenta el grupo de Vox y la convocatoria de elecciones, ha dicho que la rechazan "tajantemente": "No tiene nada que ver con el Ayuntamiento".

Por su parte, desde Con Málaga, la portavoz adjunta, Toni Morillas, ha agregado que es "compartido que situaciones como las que estamos viviendo otros días, de corrupción fundamentalmente protagonizada por los partidos del bipartidismo, lo que generan un profundo hartazgo ciudadano y desafección hacia la política".

Así, ha incidido en que "es necesario que haya un compromiso político por parte de todas las organizaciones de tolerancia cero frente a la corrupción y, sobre todo, poner medidas eficaces".

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha incidido en "cero compromiso con nadie que meta la mano en la lata o que utilice su poder para favorecer negociantes para él y para amigos vinculados al sector privado".

VIVIENDA

Por último, Con Málaga en su moción urgente vuelve a incidir en la adopción de medidas en relación con la vivienda. Entre otros puntos, en la iniciativa exigen "frenar la especulación" y plantea, entre otros, "una moratoria de cinco años sin apartamentos turísticos".

La portavoz adjunta, Toni Morillas, ha calificado de "hipócrita, insuficiente y oportunista la moratoria de un año anunciado por el equipo de Gobierno". "Es urgente que se aborden medidas urbanísticas y fiscales que permitan poner fin a los distintos usos especulativos de la vivienda, de manera que se pueda proteger el uso residencial, y que también se pueda incrementar el parque de vivienda en régimen de alquiler", ha subrayado Morillas,

Por su parte, Sguiglia ha criticado que "no tenemos un alcalde en esta ciudad, tenemos un promotor turístico e inmobiliario que orienta el rumbo de la ciudad a una explotación de negocios vinculados al mercado inmobiliario y a la promoción turística". Por último, han hecho un llamamiento a la participación de la ciudadanía a la movilización prevista para el próximo 27 de junio en defensa del derecho a la vivienda.

Sobre vivienda, De la Torre ha valorado la gestión en esta materia y ha explicado que no apoyarán las cuestiones de Con Málaga porque "entran en detalles que pueden estar chocando con lo que la legalidad nos permite; y tenemos que hacerlo de una manera muy consensuada con todos".

Al respecto de la moratoria de apartamentos turísticos y hoteles, el alcalde ha señalado que "se está trabajando para hacerlo de manera sólida y bien" y en cuanto a la duración si será durante un año ha sostenido que "lo que legalmente se pueda".