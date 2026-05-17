Muere una motorista tras colisionar contra un turismo en Málaga capital

Calle Corregidor Francisco de Molina, ubicación donde ha ocurrido el accidente. - 112 ANDALUCÍA

MÁLAGA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Una motorista, del que no han trascendido más datos, ha fallecido esta madrugada tras colisionar contra un turismo sufrir en Málaga capital, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la sala coordinadora ha detallado que el siniestro ha tenido lugar a las 5,10 horas de este domingo en la calle Corregidor Francisco de Molina, a la altura de la autoescuela.

Varios testigos han informado al 112 de que un turismo y una moto habían colisionado y de que la conductora de la moto estaba tendida en la calzada gravemente herida. Fuentes sanitarias y policiales han confirmado el fallecimiento de una mujer en el lugar del accidente tras recibir asistencia. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la Policía Local.