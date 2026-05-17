De la Torre sobre las elecciones: "Se muestra la fortaleza de una democracia con una alta participación"

Archivo - Imagen de archivo del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en un acto del PP - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha ejercido este domingo su ejercicio al voto en las elecciones autonómicas y ha llamado a la participación del electorado este 17M a la vez que ha destacado que "en momentos como estos se demuestra la fortaleza de una democracia con una alta participación".

Pasaban pocos minutos de las 9,00 horas cuando el regidor malagueño ha depositado su voto en el colegio electoral ubicado en el Hospital Noble de la capital malagueña, donde al ser preguntado por el hecho de ser los primeros en votar, ha asegurado que "cada uno vota a la hora que quiere", y ha añadido que lo importante es votar.

De la Torre ha destacado la importancia de estas elecciones: "Son muy importantes para Andalucía pero lo son también en relación a los municipios y provincias que formamos Andalucía. Para todos es importante, espero que haya esa participación como es natural".

NO ENCONTRÓ LA PAPELETA DEL PP

Como anécdota Francisco de la Torre ha señalado que no encontró una papeleta del Partido Popular en el primer lugar al que fue a buscarla, lo que ha calificado como "casualidad", ya que, además, ha dicho que se encontró con una "duplicidad de otra papeleta".

Ha descartado "intencionalidad" y ha dicho que no ha hecho "una revisión global", pero ha invitado a "que se revise por si ha habido algún despiste".

De la Torre ha reconocido que trae la papeleta del voto desde casa, y cuestionado por a qué va a dedicar el resto del día, ha dicho que "a trabajo y a lectura", y que estará "atento a la participación, al servicio de lo que se me diga", si bien ha asegurado que también estará pendiente a cómo funcionan los colegios electorales, y ha dicho que espera que "se desarrolle el día con una normalidad absoluta, que será muy buena señal".

