Mueren un hombre atropellado en la A-7 en Mijas y un motorista en un accidente en Málaga capital

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MÁLAGA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han muerto en sendos accidentes de tráfico registrados en la madrugada de este lunes 6 de abril en la provincia de Málaga, en la capital y la localidad de Mijas, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El primer siniestro tuvo lugar a las 00.13 horas cuando un hombre resultó atropellado en la autovía A-7 en la localidad de Mijas en dirección a Fuengirola.

Poco después, sobre las 00.41 horas, varios testigos alertaron al centro de coordinación de la caída de un motorista de 33 años en la Avenida Pintor Joaquín Sorolla en la barriada de Pedregalejo de Málaga.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha certificado la defunción de las dos víctimas en el lugar de la emergencia.

Efectivos de Guardia Civil y Policía Local han intervenido en la asistencia a los afectados.