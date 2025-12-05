Mujeres del PSOE de Málaga expresan condena a todo tipo de acoso o conducta machista: "Ni una agresión sin respuesta"

MÁLAGA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Mujeres del PSOE de Málaga han expresado, "de manera clara y contundente", su condena "absoluta a cualquier forma de acoso, violencia o conducta machista, venga de quien venga y ocurra donde ocurra", señalan en un escrito de la Secretaría de Igualdad, a raíz de la denuncia de una militante de Torremolinos (Málaga) contra el secretario general del PSOE Local, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual. "Ni una mujer sola, ni una agresión sin respuesta", han apostillado.

"Ningún partido, ninguna institución y ninguna organización está por encima del bienestar, la dignidad y la seguridad de las mujeres", han apuntado en dicho escrito promovido por la Secretaría de Igualdad, remitido por los socialistas malagueños, en el que muestran su "apoyo total, sincero y 'sororo' a la compañera que ha tenido la valentía de denunciar los hechos acontecidos".

En este comunicado, también señalan su apoyo "a aquellas mujeres que puedan encontrarse en una situación similar, dentro o fuera de nuestro partido". "Sabemos que alzar la voz implica un enorme coste emocional, personal y político. Por eso afirmamos con fuerza: no estás sola. Nunca lo estarás. Tampoco lo estará ninguna mujer que decida alzar la voz ante una injusticia", han dicho.

"Como mujeres feministas, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de espacios libres de violencia y con la defensa inquebrantable de los derechos de todas. Exigimos que los protocolos internos se apliquen con rigor, rapidez, independencia y sensibilidad, y que se actúe de forma contundente ante cualquier conducta que contradiga nuestros valores", han apuntado.

Asimismo, han indicado su apoyo a la decisión de la Dirección Federal del PSOE de suspender cautelarmente de militancia al denunciado, así como la petición de la Dirección provincial para que ponga a disposición su cargos institucionales.

"Creemos en un PSOE que sea ejemplo de igualdad, justicia y respeto. Que escuche, acompañe y proteja a quienes denuncian. Que no normalice ninguna forma de violencia. Que honre su historia feminista no solo con palabras, sino con hechos", han aseverado, al tiempo que han considerado que "el feminismo no es un discurso decorativo para nosotras: es un compromiso político y ético que guía nuestra manera de actuar todos los días".

"Hoy más que nunca decimos juntas: Ni una mujer sola. Ni una agresión sin respuesta. Ni un paso atrás en la lucha feminista", han concluido.