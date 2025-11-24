'Mujeres al volante', nueva exposición fotográfica del Museo de la Moda y el Automóvil de Málaga con motivo del 25N

Elisabet Contreras, Filomena Magalhaes, Elvira Carrera, Dolores Aurioles, Ruth Sarabia, Mariana Pineda, Rosa del Mar Rodríguez, Mar González, Gracia Rodríguez y Luis Manuel Gómez Pozo. - MUSEO DE LA MODA Y EL AUOTOMÓVIL DE MÁLAGA

MÁLAGA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga (MAM) ha inaugurado este lunes la exposición temporal 'Mujeres al Volante', una serie de instantáneas tomadas por el fotógrafo Luis Manuel Gómez Pozo teniendo como protagonistas a mujeres víctimas de violencia de género de la provincia malagueña gracias a la colaboración del Equipo de Atención de la Mujer de Málaga.

Según señalan desde el MAM en un comunicado, la muestra, que se puede visitar hasta el 9 de diciembre, "abre un diálogo necesario entre arte, memoria y denuncia social, utilizando el entorno del automóvil como metáfora de la toma de control, la resiliencia y el camino hacia una nueva vida".

El acto de inauguración ha contado con la presencia de la delegada territorial de Inclusión Social, Igualdad, Juventud y Familias de la Junta de Andalucía en Málaga, Ruth Sarabia; la concejala del Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; la directora técnica del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas en el Consistorio malagueño, Dolores Aurioles; y la concejala del Grupo Municipal Socialista, Rosa del Mar Rodríguez.

'Mujeres al Volante' reúne retratos, testimonios y escenas simbólicas en las que las protagonistas aparecen junto a vehículos históricos de la colección del MAM, que actúan como marco narrativo para representar conceptos como libertad, autonomía y reconstrucción personal.

Cada fotografía está acompañada de una frase inspiradora, con la que se ofrece al público una experiencia inmersiva que profundiza en las secuelas emocionales y el proceso de recuperación. El objetivo principal es concienciar, mostrando la violencia machista desde la voz y la mirada de quienes la han sufrido, y situando el museo como un espacio de cultura comprometida con la igualdad.

CHARLA-COLOQUIO

Tras la inauguración, el público ha asistido a una charla-coloquio moderada por el equipo de comunicación del museo, con la participación de tres referentes femeninas en ámbitos tradicionalmente masculinos: Gracia Rodríguez, exfiscal delegada de Violencia de Género y Doméstica en la Audiencia Provincial de Jaén; la piloto Laura Aparicio, que ha relatado su experiencia en el mundo del motor, un sector aún muy masculinizado en la actualidad y la importancia de la prevención en edades tempranas; y Miriam Silva, primera comisaria técnica del París-Dakar y de las 24h de Le Mans.

La sesión ha combinado análisis jurídico, testimonios del ámbito deportivo y reflexiones sobre igualdad, educación afectivo-sexual y prevención de la violencia en adolescentes.

Esta no es la primera vez que el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga se implica en esta causa: edición tras edición, este espacio se ha posicionado como altavoz en la reivindicación de poner fin a la lacra de la violencia de género.

Con esta exposición y las actividades asociadas, el MAM refuerza su compromiso como espacio cultural abierto a la reflexión social, posicionándose como un agente activo en la lucha contra la violencia de género y en la promoción de iniciativas de sensibilización dirigidas a todo tipo de públicos, incluidos jóvenes y centros educativos.