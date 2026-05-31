Nace la Fundación Manolo Santana Racquets Club con sede en Marbella (Málaga) para promover actividad deportiva y física

Archivo - La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, junto a Manolo Santana, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA - Archivo

MÁLAGA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha autorizado la inscripción como "entidad deportiva" de la Fundación Manolo Santana Racquets Club, cuyo domicilio se ubica en Marbella (Málaga) y cuyo patronato está presidido por la viuda del tenista que le da nombre, Claudia Inés Rodríguez Valencia.

Así figura en una resolución de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, con fecha del pasado 15 de mayo de 2026, consultada por Europa Press tras su publicación en el boletín oficial de la administración andaluza, el BOJA.

Se trata de una resolución "por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación Manolo Santana Racquets Club", que, según detalla el mismo documento, fue constituida mediante escritura pública de constitución con fecha del 23 de mayo de 2025 otorgada ante notario.

Los "fines de interés general de la fundación, de acuerdo con lo dispuesto en sus Estatutos", son "la realización de actividades de interés general orientadas a la promoción del deporte, el fomento de la actividad física y la vida saludable, la cohesión social, la sostenibilidad medioambiental y el desarrollo urbano y comunitario".

El domicilio de la fundación ha quedado establecido en la Carretera de Istán, en el kilómetro 2, en el término municipal de Marbella, y su "ámbito de actuación, conforme dispone la norma estatutaria, se extiende principalmente al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía".

La dotación inicial de la fundación está constituida por una aportación dineraria valorada en la suma de 30.000 euros, de los que se ha realizado un desembolso inicial de 10.000 euros, "según se acredita mediante certificación bancaria". Los fundadores se comprometen en la escritura de constitución a "realizar el resto de las aportaciones en un plazo máximo de cinco años".

El Patronato de esta fundación tiene como presidenta a Claudia Inés Rodríguez Valencia, que era la mujer con quien estaba casada Manolo Santana cuando falleció, en 2021, en Marbella, y como secretario a Ángel Julio Mesa Rodríguez.

De igual modo, figuran como patronos José María de Arcas de Caso, Óscar Manuel Gómez Monasterio, Jesús Manuel Romero Imbroda y Christian Tuaty Rodríguez.

Como patronos honoríficos figuran el cardiólogo Valentín Fuster Carulla, el que fuera futbolista del Real Madrid Emilio Butragueño y el entrenador del Real Madrid de baloncesto y exseleccionador nacional Sergio Scariolo.

Así las cosas, y tras constatar que "la documentación aportada" para la constitución de esta fundación "reúne los requisitos exigidos por los artículos 9, 11 y 12 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo", de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Junta ha resuelto "clasificar a la Fundación Manolo Santana Racquets Club, atendiendo a sus fines, como entidad 'Deportiva', y ha ordenado su "inscripción en la sección segunda, 'Fundaciones culturales, cívicas y deportivas', del Registro de Fundaciones de Andalucía".

De igual modo, la Junta ha acordado "inscribir en el Registro de Fundaciones de Andalucía el nombramiento de los miembros del Patronato" citados, así como "la aceptación de los cargos", según se recoge en la misma resolución, firmada por el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Esteban Rondón.

Manuel Santana (1938-2021) fue el primer tenista español en conquistar el trofeo de Wimbledon, en el año 1966, y está considerado como uno de los grandes impulsores del tenis en España. En 1996, fundó en Marbella el Manolo Santana Racquets Club, que ha servido así de base para esta nueva fundación.