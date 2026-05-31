Navarro (PP) alerta que el Gobierno eleva un 10% su recaudación en impuestos por el peaje de la Costa del Sol

Archivo - Vista de la autopista AP-7 de la Costa del Sol. - AUSOL - Archivo

MÁLAGA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha alertado de que el Gobierno de España ha elevado un 10% su recaudación por el peaje de la autopista de la Costa del Sol, pasando de 30 a 35 millones de euros en dos años, y ha exigido al Ejecutivo socialista que destine dicha cuantía recaudada a bonificar a los usuarios habituales de la AP-7 a su paso por la provincia.

"Hablamos de un dinero que no vuelve a Málaga ni para bonificar a usuarios habituales de la autopista, ni para mejorar la saturada y denostada A-7, ni para ese tercer carril necesario entre San Pedro Alcántara y Puerto Banús", ha insistido, tal y como ha señalado la formación en una nota de prensa.

Por ello, la presidenta de la formación provincial ha tachado de "infernal" la subida de precio que experimentará, un año más, el peaje de la Costa del Sol y que, ahora, con el inicio de la temporada alta turística, pasará de 12 a 19,55 euros por el trayecto completo desde Fuengirola hasta Manilva, por lo que ha exigido al Gobierno de Sánchez "que deje de exprimir conscientemente a los malagueños".

Además, Navarro ha rechazado esta subida drástica y consciente del Gobierno de España al bolsillo de los malagueños y usuarios que utilizan la AP-7 durante el verano y ha señalado que el flujo de vehículos que transitan la autopista ha crecido un 10% en dos años al tiempo que la A7 ha sufrido una caída del 1,3% de usuarios que prefieren asumir un coste adicional por seguridad.

"Por eso la conclusión es evidente, el Gobierno de Sánchez quiere hacer caja con Málaga. No hay más", ha relatado.

Finalmente, Navarro ha exigido al Ejecutivo socialista que deje de subir la tarifa de la autopista de la Costa del Sol, "que deje de asfixiar a los malagueños para pagar los favores a los independentistas catalanes" y que destine lo recaudado a bonificar a los usuarios habituales como ya ocurre en otras autopistas del territorio nacional y ha recordado que la AP-7 está liberalizada a su paso por Alicante o que en la AP-9 gallega la vuelta es gratis si se realiza en 24 horas y aplica otro 50% adicional para los conductores habituales. "Porque Málaga no puede ser menos que nadie", ha concluido.