La Noria celebra la décima edición de GastroSocial centrada en la alimentación y el bienestar de personas ostomizadas

La Noria celebra la décima edición de GastroSocial centrada en alimentación y bienestar de personas ostomizadas - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro de innovación social La Noria de la Diputación de Málaga celebra este martes la décima edición de GastroSocial, una iniciativa pionera que utiliza la gastronomía como herramienta de impacto social y medioambiental. En esta ocasión, la jornada está enfocada en las necesidades específicas de las personas ostomizadas y sus familiares, un colectivo que afronta importantes retos en su día a día, especialmente en el ámbito de la alimentación.

Este GastroSocial de primavera está promovido por la Asociación OSMA, entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida afectiva, social y laboral de las personas ostomizadas. La iniciativa pone el foco en uno de los principales desafíos tras una ostomía, la adaptación a una nueva realidad marcada por cambios físicos, emocionales y nutricionales.

La vicepresidenta y diputada de Innovación Social, Antonia Ledesma, ha subrayado que "GastroSocial continúa consolidándose como un proyecto innovador que da respuesta a necesidades reales de la ciudadanía, ofreciendo herramientas útiles que mejoran la calidad de vida de las personas desde ámbitos tan cotidianos como la alimentación".

Asimismo, ha destacado que "esta décima edición supone un paso más en la evolución del programa, abordando de forma integral no solo la nutrición, sino también el bienestar emocional de los pacientes y sus familias, gracias al compromiso de las entidades aliadas".

GastroSocial cuenta con la colaboración de Sabor a Málaga de la Diputación de Málaga, Fundación "la Caixa", Fundación El Pimpi, Fundación El Golimbreo, Fundación Davante, Fundación Bidafarma y La Carta Malacitana.

Hasta el momento, GastroSocial ha abordado a través de la gastronomía diferentes patologías como las enfermedades renales, la diabetes, el cáncer, párkinson, lupus y enfermedades autoinmunes, lesión medular, patologías respiratorias, fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, así como Crohn y colitis ulcerosa.

El contenido de estas ediciones, incluyendo talleres y ponencias, puede consultarse en el canal de YouTube de La Noria, ampliando así el alcance de este proyecto y facilitando el acceso al conocimiento generado.

ABORDAJE INTEGRAL: NUTRICIÓN, EMOCIÓN Y ALIMENTACIÓN

La jornada ha arrancado con la conferencia 'Más allá de la ostomía: volver a confiar en la comida', impartida por Marlies Van Vliet, nutricionista formada en la Universidad de La Haya y especializada en la aplicación de la dietética y la gastronomía en patologías del aparato digestivo.

Durante su intervención, Van Vliet ha abordado el papel clave de la alimentación en personas ostomizadas, ofreciendo pautas dietéticas adaptadas y destacando la importancia de comprender los procesos digestivos, la tolerancia a los alimentos y la recuperación de la calidad de vida. Su enfoque está orientado a aportar seguridad y autonomía al paciente, ayudándolo a recuperar la confianza en la comida.

Los talleres prácticos han arrancado con el chef malagueño Mariano Rodríguez, quien ha propuesto la elaboración de una crema de guisantes, un plato diseñado para facilitar la introducción de legumbres en la dieta de personas ostomizadas.

Se trata de una receta rica en fibra tratada, antioxidantes, minerales y vitaminas, adaptada para favorecer la digestión sin renunciar al sabor ni a la calidad nutricional.

La jornada concluye con el taller 'Explorando nuevas texturas', impartido por el chef Iván Bravo, en el que se da un paso más hacia la normalización de la alimentación tras la ostomía. En este espacio se trabajan técnicas culinarias que permiten introducir alimentos sólidos de alta digestibilidad y bajo impacto irritativo, contribuyendo a reeducar la masticación y recuperar la confianza en la alimentación.

Este bloque práctico se presenta como un puente hacia la recuperación del placer de comer, más allá de las dietas restrictivas, garantizando siempre el confort intestinal y el equilibrio nutricional.

Con esta décima edición, GastroSocial refuerza su apuesta por una innovación social útil, cercana y transformadora, que sitúa a las personas en el centro y utiliza la gastronomía como vehículo para mejorar su bienestar y calidad de vida.