Una nueva edición de la Liga Provincial de Jábegas arranca el 30 de mayo con el 60% de participación femenina

Archivo - Imagen de archivo de la Liga Provincial de Jábegas - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La XIII Liga Provincial de Barcas de Jábega-Copa Pepe Almoguera, que cuenta en esta edición con el 60% de participación femenina, arrancará el 30 de mayo en Pedregalejo y contará con una nueva cita cada sábado hasta el 29 de agosto, que será cuando se entreguen los trofeos en la playa de la Misericordia con Gran Premio Diputación de Málaga.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Deportes, Juan Rosas, en la presentación de una nueva edición, acompañado por el presidente de la Asociación de Remo, Javier Castillo, y del director de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez.

También se ha contado con la presencia del concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Borja Ortiz, y los tenientes de Alcalde de Torre del Mar y de Caleta de Vélez, Jesús Pérez Atencia y José David Segura, respectivamente.

Esta competición, que cuenta una vez más con el apoyo de la Diputación de Málaga, "volverá a convertir esta primavera y verano nuestro litoral en un auténtico espectáculo que aúna tradición y deporte, con la participación de 500 remeros", según ha indicado Rosas.

Asimismo, ha destacado el trabajo de la Asociación de Remo en colaboración con los ayuntamientos de los pueblos costeros de la provincia, y ha celebrado que "un deporte que ha sido tradicionalmente masculino, ya cuenta con un 60% de participación de mujeres, un 5% más que el año pasado".

La Liga de Jábegas se compondrá de once regatas, más el Gran Premio de Diputación y por otra parte, se celebrará la segunda edición de la Liga provincial de Chalanas, embarcación más pequeña que servía de apoyo a las jábegas en su uso profesional y que actualmente es la puerta de entrada a los más jóvenes al remo tradicional.

La Liga de Jábegas, con siete categorías y 55 tripulaciones, comenzará el 30 de mayo en Pedregalejo, para continuar el 6 de junio en Huelin; el 13 de junio en Benalmádena; el 20 de junio en la Carihuela; el 27 de junio en Rincón de la Victoria; el 4 de julio la Cala del Moral; el 11 de julio en El Palo; el 25 de julio en La Araña; el 18 de julio en Torremolinos; el 1 de agosto en Torre del Mar; el 8 de agosto en el Puerto de Málaga y el 29 de agosto en la Playa de la Misericordia.

Por otra parte, la liga de Chalanas arranca el 23 de mayo en Caleta de Vélez, el 12 de septiembre en Torre del Mar, el 19 de septiembre en Torre de Benagalbón y el 26 de septiembre en La Carihuela. Por cuestiones meteorológicas, la cita en la Cala del Moral el pasado 2 de mayo tuvo que suspenderse.

En esta decimocuarta edición participarán once malagueños: Club de Remo Faro de Torre del Mar, Club de Remo Rincón, Club de Remo La Cala, Club de Remo La Araña, Club de Remo IES El Palo, Club de Remo La Espaila del Palo, Club de Remo Pedregalejo, Club de Remo Malagueño, Club de Remo Torremolinos, Club de Remo La Carihuela, Club de Remo Torrebermeja, que suman un total de 1.250 licencias.

Asimismo, se mantendrá la retransmisión por streaming de las regatas por el canal de Youtube de la Asociación Tradicional de Remo y una aplicación para seguir la competición. Asimismo, como viene siendo habitual los últimos años ayudarán en tareas de arbitraje.

En la gala se ha reconocido a José Lastre Sosa con el Premio Julián Almoguera por fomentar la barca de jábega. El premio Quino ha recaído en José Manuel Pérez Ruiz por su labor en la temporada 2025, y el Jabegote de Bronce ha sido para Rosario García Fernández.