Nuevos artistas de Málaga reivindican sus creaciones en una muestra en la Sociedad Económica de Amigos del País

Publicado 02/04/2019 14:04:10 CET

MÁLAGA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nuevos artistas de Málaga reivindican el presente en 'We are here', una muestra impulsada por el Área de Cultura del Ayuntamiento y la Sociedad Económica de Amigos del País y que es una llamada de atención, una apuesta por poner el foco en los jóvenes creadores que están desarrollando su trabajo en la provincia.

Rebeca Huerta, Silvia Lermo, Darko, María Dávila, Paloma de la Cruz, Javier Artero, María Vera, Julio Anaya, Hadaly Villasclaras, Eugenio Rivas, Marc Montijano y Alejandro Castillo componen el elenco artístico de la exposición 'We are here' (Nosotros estamos aquí), que se desarrolla en las salas de este espacio que cumple 230 años.

La exposición, que puede visitarse hasta el 27 de abril, ha sido presentada este martes por el presidente de la Sociedad Económica de Amigos de El País, José María Ruiz Povedano, y el comisario, Luis Reyes Hurtado, también joven gestor del tejido cultural local. Al acto ha asistido la concejala de Cultura, Gemma del Corral.

'We are here' es una muestra multidisciplinar que abarca pintura, escultura o videoarte. Tal como señala el comisario: "No podemos hablar de corrientes o colectivos artísticos, cada artista mantiene su individualidad, sabiendo aprovechar los contenidos académicos adquiridos (en su mayoría provienen de la Facultad de Bellas Artes) pero evolucionándolo a un lenguaje propio".

"A pesar de seguir siendo considerados artistas emergentes, son estudiosos, investigan sobre la creación en su campo, asisten a exposiciones, ferias, congresos, son inquietos por naturaleza. Están desarrollando su trabajo en Málaga, una ciudad cultural que sigue creciendo, y que se nutre de las bases, los emergentes de hoy son los consagrados de mañana", ha expuesto.

Según el comisario, las obras representan "una interesante muestra de por dónde van las nuevas tendencias, planteando una revisión de la estética actual, de los procesos creativos, una experimentación de sensaciones".

Los artistas presentes en esta muestra representan a esta generación emergente de creadores que enriquecen el panorama cultural de Málaga. Sus propuestas artísticas, plásticas, gráficas y visuales proliferan en distintos ámbitos, desde el arte urbano de la calle hasta las salas de los centros del arte contemporáneo.

El propósito de esta muestra lo contiene la propia denominación, 'We are here', que responde al deseo de esos nuevos artistas ("tenemos la necesidad de estar presentes. De reivindicar nuestro presente") y busca acercar su obra a la sociedad malagueña y a visitantes.

Esta exposición pretende también ponerlos al alcance de los críticos, expertos y especialistas del arte, así como del gran público en general, promoviendo la relación del arte y creación contemporánea con la sociedad y, en particular, con los jóvenes malagueños.