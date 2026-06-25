Nuria Fergó, Joana Jiménez, Los Yakis, Paco Candela y banda Número Uno de Diego Martín, en la Feria de Estepona (Málaga)

La concejala adscrita al área de Fiestas de Estepona, Macarena Diánez. - AYUNTAMIENTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha presentado el programa de la Feria y Fiestas Mayores 2026, que comenzará el martes 7 de julio con el pregón del periodista jienense Antonio Jiménez y que contará con las actuaciones de Nuria Fergó, Joana Jiménez, Los Yakis, Paco Candela y la banda Número Uno de Diego Martín.

El acto del pregón tendrá lugar en la prolongación de la avenida Juan Carlos I, en la plaza de la fuente del Estadio de Atletismo, a partir de las 21.00 horas. Además del pregón del exdirector del programa 'El Cascabel' de Trece TV, habrá la actuación de la cantaora esteponera Rocío Bazán.

La inauguración y encendido del alumbrado del recinto ferial, presidido por las autoridades y con el acompañamiento de la Banda Municipal de Estepona, será a las 22.30 horas, e incluirá el tradicional espectáculo de fuegos artificiales.

La concejala adscrita al área de Fiestas, Macarena Diánez, ha detallado el contenido del programa, en el que se han incluido actuaciones y actividades dirigidas a todos los públicos. El pasacalles de gigantes y cabezudos, con acompañamiento de la Charanga 404, anunciará el comienzo de la feria el día 7 de julio, a las 20.00 horas, previo al pregón, con salida desde el Colegio Víctor de Serna.

Para cerrar el primer día de feria se ha programado la actuación del Grupo de Bailes de Salón, Cabaret y Danza Oriental de la delegación municipal de Cultura, dirigido por Mariví Rodríguez, y la actuación de la bailaora de flamenco Claudia Ramírez 'La Marivilla', directora de la Academia 'Dynasty'. Será a las 23.30 horas en la Caseta Municipal.

En cuanto al programa de actuaciones, la Caseta Municipal acogerá durante los días de Feria conciertos gratuitos de artistas de distintos estilos musicales, como la banda de versiones 'Número Uno', con Diego Martín-La Playlist de tu vida (miércoles 8 de julio), Joana Jiménez (jueves 9 julio), Los Yakis (viernes 10 de julio), y Paco Candela (sábado 11 de julio).

Las personas con extrema sensibilidad a sonidos elevados podrán recoger durante la feria protectores auditivos en la Caseta de Protección Civil, ubicada a la entrada del Recinto Ferial. De esta forma podrán reducir los efectos de la exposición auditiva durante la feria.

El miércoles de feria estará dedicado a los más pequeños, que podrán disfrutar de una fiesta infantil a las 19.00 horas, con animación y espectáculo de magia, en la Caseta Municipal. Además, las atracciones tendrán un precio especial durante esa jornada.

El jueves 9 de julio tendrá lugar la Merienda para Mayores en la Caseta Municipal, con la colaboración del Obrador-Pastelería Los Remedios, amenizada por la Academia de Mónica Peña, y la actuación, a partir de las 20.00 horas, de Nuria Fergó.

Como ya ocurriera en años anteriores, desde el jueves hasta el sábado se podrá disfrutar todas las tardes de un paseo gratuito en coche de caballos, que tendrá parada en la Caseta Municipal. Por otra parte, del viernes al domingo, entre las 12.00 y las 20.00 horas, permanecerá abierto el Paseo de Caballos del Recinto Ferial para todos los caballistas, a los que se recomienda ir ataviados a la andaluza y con el caballo engalanado.

Los aficionados al mundo equino tienen una cita el domingo 12 de julio en el IX Concurso de Enjaezado a la Andaluza. Tendrá lugar en el Paseo de Caballos del recinto ferial y se premiará a los caballos y jinetes mejor ataviados en cada categoría: Jinete, Jinete Joven, Jinete Veterano, Pareja y Amazona. Colabora la Asociación de Amigos del Caballo de Estepona.

Y para finalizar, la Plaza de Toros acogerá el domingo la tradicional corrida de toros de feria, que este año volverá a contar con un cartel excepcional. Se lidiarán seis toros de la ganadería de Luis Algarra Polera, por las máximas figuras del toreo: Talavante, Juan Ortega y Roca Rey. Samuel Vélez, la 'Orquesta Roma', el Grupo Baraka & Ana Soto, Kiko Peña, Juan José Alcántara y Acontratiempo, amenizarán también la Caseta Municipal durante los días de feria.

Los operarios del Ayuntamiento están trabajando desde hace días en la adecuación del Parque Ferial y en la instalación de la portada lumínica que dará la bienvenida a los visitantes. Los trabajos continuarán con la instalación de las atracciones y la puesta a punto de la Caseta Municipal, donde se celebrarán los conciertos gratuitos.