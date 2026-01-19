Obispo de Málaga envía un mensaje de condolencia a los familiares de las víctimas del accidente en Adamuz

Equipos emergencias en el Polideportivo de Adamuz para socorrer a los heridos y fallecidos en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal, a 19 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MÁLAGA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha enviado a través de las redes sociales un mensaje de cercanía a las víctimas del grave accidente de tren que tuvo lugar en la localidad cordobesa de Adamuz y ha expresado sus condolencia a los familiares.

Así lo han informado desde la Diócesis de Málaga en una nota, en la que han señalado que la comunidad católica malagueña se unirá a miembros de otras iglesias cristianas en un encuentro de oración en el que se pedirá de manera especial por todos los afectados.

Satué ha afirmado en sus cuentas en Facebook y la red social X, seguir "con profundo pesar" las noticias que empezaron a llegar a primera hora de la noche del domingo, y ha elevado su oración "por el eterno descanso de las víctimas, por la pronta recuperación de los heridos y por sus familias".

Por otra parte, este lunes a las 19.00 horas, cristianos de distintas confesiones se reunirán en el Centro Ecuménico Los Rubios de la Iglesia Evangélica Española --Camino Viejo de Vélez, 26, Torre de Benagalbón en Rincón de la Victoria (Málaga)--, para rezar por las víctimas del accidente.

La oración se llevará a cabo en el contexto de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que, del 18 al 25 de enero congrega en distintos lugares de la provincia a hermanos de las diferentes iglesias cristianas presentes en Málaga para rezar juntos.

El delegado diocesano de Ecumenismo y diálogo interreligioso, el sacerdote Rafael Vázquez Jiménez, ha anunciado en redes sociales que "en el segundo día de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, sumamos a nuestra intención la oración por todos los fallecidos y heridos en el accidente de trenes, así como por sus familiares".

Así, en el acto previsto para la tarde del lunes en Torre de Benagalbón, se pedirá especialmente por todos los afectados por el gravísimo descarrilamiento de trenes que tuvo lugar en la provincia de Córdoba y en el que viajaba un gran número de malagueños.