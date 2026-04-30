Las obras del sexto aparcamiento en Estepona con coste de un euro durante el día alcanzan su fase final. - AYUNTAMIENTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que las obras para construir el sexto aparcamiento público con coste de un euro durante el día, que se ubicará en el entorno de la iglesia de El Carmen, se encuentran en su fase final.

Desde el Consistorio han señalado en una nota que una vez superados los trabajos de "mayor complejidad", el recinto tiene ya concluida la estructura y ya han comenzado los trabajos en el espacio interior.

De forma paralela, se está trabajando en la urbanización del entorno. En concreto, se ha iniciado la pavimentación en las calles Padre Fernando y Guadiaro, y ya se ha finalizado en Manuel Navarro Mollor.

En concreto, la obra de construcción del aparcamiento se encuentra al 85% de ejecución, tras haber cogido velocidad en los últimos meses, una vez superada la compleja fase inicial La ejecución de este proyecto ha conllevado cierta dificultad al ubicarse dentro del casco urbano junto a edificaciones colindantes, lo que ha obligado a trabajar con mucha cautela.

Una vez concluidas las obras en su totalidad, el Ayuntamiento creará una plaza en la zona y se mantendrán los actuales aparcamientos en superficie, así como el tráfico rodado.

El nuevo aparcamiento público El Carmen contará con más de 300 plazas que estarán distribuidas en tres plantas subterráneas. Estas nuevas plazas se sumarán a las más de 2.000 que ya existen en el municipio con esta fórmula de estacionamiento.

Esas plaza están repartidas en los aparcamientos construidos en el nuevo Ayuntamiento, en la plaza Antonia Guerrero, en el Estadio de Atletismo y en la Plaza del Ajedrez. También se integró el pasado año en esta red municipal de aparcamientos a bajo coste el recinto La Viña tras el rescate de la concesión por parte del Ayuntamiento.

Las obras están siendo ejecutadas por la empresa Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos S.A y cuentan con una inversión de 10.001.331 euros (IVA incluido). Este proyecto está subvencionado por un importe de 1,4 millones de euros por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.