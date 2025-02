La ONCE deja un 'Sueldazo' de 240.000 euros en 10 años en Estepona con el cupón de los Goya

Vendedora de la ONCE en Estepona

MÁLAGA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este sábado, dedicado a la 39 edición de los Premios Goya del cine español, ha dejado en Estepona (Málaga) uno de sus 'Sueldazos', dotados con 2.000 euros al mes durante 10 años, que suma un premio de 240.000 euros.

Según una nota de la ONCE, La suerte la ha dado Toñi Sánchez, vendedora de la organización desde 2019, en la avenida Juan Carlos I frente las urgencias del ambulatorio de la localidad malagueña.

Sánchez ya sabe lo que se siente cuando se da un premio de los grandes en la ONCE. En 2023 repartió medio millón de euros en Estepona.

"Pero cada vez es diferente. No tiene nada que ver una cosa con otra, cada vez es distinto", ha indicado la vendedora, apuntando que "no basta con dar 500.000 euros, la gente te compra con mucha ilusión y tú quieres siempre darle a uno y a otro, esto no se acaba por dar un premio, se trata de complacer a las personas que te compran con tanta ilusión y tanta necesidad".

Este sorteo ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros en Sevilla y ha llevado el resto de sus premios a la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón, y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.