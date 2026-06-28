El Orgullo abre la semana cultural de Diputación de Málaga, que se completa con cuentacuentos y espectáculos musicales

Imagen del cartel del Orgullo de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Orgullo Lgtbiq+ abre la semana cultural de la Diputación, que colabora con el Ateneo de Málaga en una semana de actividades en torno a la diversidad. Arranca además el III Festival Itinerante de Narración Oral en Fuente de Piedra, y concluye en Comares la gira 'Memoria de un cancionero' dedicada a Miguel de los Reyes.

El programa se completa con la presentación en la Biblioteca Cánovas del Castillo del porfolio 'Habitarse sin miedo', del fotógrafo Daniel Cañizares, y con el concierto de Wasabi Cru en Alhaurín de la Torre. Según ha informado la institución provincial en una nota, a partir de este lunes, 29 de junio, la Diputación y el Ateneo de Málaga, a través de su sección Ateneo Diverso, celebran Orgullo Vivo 2026 con una semana de actividades de entrada libre.

Igual que la sede de la Diputación en calle Pacífico, la sede del Ateneo exhibirá la bandera arcoíris, esta, diseñada y cosida por el profesorado y alumnado de ESAD San Telmo. Por la tarde, a las 19,30 horas, tendrá lugar la mesa redonda 'Redes sociales y desafíos dentro de la difusión Lgtbiq+', con Natalia Meléndez Malavé, Clemen Solana Fernández, Laura Rueda y Víctor Rojas, quienes debatirán sobre cómo las nuevas tecnologías y medios de comunicación han afectado a la visibilidad y al activismo.

Hablarán sobre cómo les llega la información sobre el colectivo a la juventud y a los usuarios de redes sociales y qué percepción tienen sobre estos medios frente a los tradicionales. El miércoles 1 de julio, también a las 19,30 horas, tendrá lugar un acto conmemorativo en el que, coincidiendo con el 60º aniversario del Ateneo, se hará un repaso de las seis décadas de compromiso y lucha Lgtbiq+.

El acto estará amenizado por la voz de Roberto Aragón y su manera inconfundible de abrazar la copla, y será presentado y moderado por Antonio Romero Arcas. El sábado 4 de julio, a las 19,30 horas, tendrá lugar 'Sebas Martín, el cómic como memoria', con la presentación de la novela gráfica 'La piel como única bandera'. Y el 7 de julio, a la misma hora, se presentará el libro 'Destellos de rigor mortis', de Miguel G.

AULA DE FOTOGRAFÍA 2026

El 30 de junio, a las 17,30 horas, en la Biblioteca Cánovas del Castillo, y en el marco del Aula de Fotografía 2026, el fotógrafo malagueño Daniel Cañizares presentará su porfolio 'Habitarse sin miedo'. El autor encuentra en el autorretrato una herramienta para explorar y compartir emociones, convirtiéndose él mismo en protagonista y vehículo de sus narraciones visuales.

Amante de los animales y especialmente de los gatos, halla inspiración en la observación de la vida cotidiana, de donde surgen muchas de las ideas que alimentan sus proyectos. Ha participado en numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas, y ha recibido diversos reconocimientos.

Entre ellos destaca el Primer Premio del Certamen Internacional Asisa Foto 2019 por su serie Asfixia, una obra que supuso el punto de partida de la línea artística y estética que continúa desarrollando en la actualidad. La entrada es libre hasta completar el aforo de 50 plazas.

FESTIVAL ITINERANTE DE NARRACIÓN ORAL

Del 2 al 24 de julio, la Diputación de Málaga celebra la III edición del Festival Itinerante de Narración Oral 'Una provincia de cuento', que recorrerá las localidades de Fuente de Piedra, Valle de Abdalajís, Salares y Atajate, además de la Biblioteca Cánovas.

El festival arrancará el jueves 2 de julio a las 22,00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Fuente de Piedra, donde el narrador Alberto Mateo contará las historias locales que ha recabado después de hablar con los vecinos. De esta forma, el festival lleva a cada pueblo la memoria colectiva del lugar en forma de cuento.

El festival continuará el viernes 3 de julio a las 11,00 horas en la Biblioteca Cánovas del Castillo con un taller de cuentos impartido por Eva Andújar y dirigido a familias con niños a partir de los siete años, que podrán iniciarse junto a sus familiares en el mundo de la narración oral y la interpretación. El taller se celebrará todos los viernes del mes de julio.

Las inscripciones se pueden realizar en https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/ Ese mismo día, a partir de las 22,00 horas, Eva Andújar tomará el relevo en Fuente de Piedra para guiar un paseo con cuentos y música que saldrá desde la Plaza de la Constitución. Para ello estará acompañada por el músico Don Jozelito tocando la flauta y el tamboril. Al día siguiente, en la Plaza del Ayuntamiento del municipio, Eva Andújar contará 'Cuentos para público adulto y joven' a partir de las 22,00 horas.

MÚSICA

El viernes 3 de julio, a las 21,00 horas, en la Finca el Portón de Alhaurín de la Torre sonará el neosoul de la banda malagueña Wasabi Cru, que combina ritmos y melodías del soul, hip-hop y funk. La banda ha obtenido varios galardones como el premio a Mejor Grupo en MálagaCreaRock 2021 o mejor grupo de música negra en Alcalá Suena (Alcalá de Henares, Madrid), así como la nominación a mejor nuevo grupo por Enlace Funk en 2021. Han actuado en festivales como Andalucía Big Festival (Madcool), Imagina Funk 2022, MarbePop 2022, Enclave de Agua 2022 o Festival de Jazz de Vejer 2023.

Para esta propuesta, Wasabi Cru llevará a cabo un show en formato bigband integrado por ocho músicos que interpretarán un repertorio de composiciones propias pertenecientes al LP 'Green Shapes' y algunas versiones de grandes artistas como Erykah Badu, Hiatus Kaiyiote o Jocelyn Brown. La entrada es libre hasta completar aforo.

Ese mismo viernes, a las 21,30 horas, concluye 'Memoria de un cancionero', ciclo dedicado a Miguel de los Reyes que organizan la Diputación y Unicaja Banco. El ciclo arrancó el 5 de junio y ha recorrido Málaga capital, Álora, Archidona y Nerja, y finalizará en la Plaza Balcón de la Axarquía de Comares con un concierto homenaje a este artista malagueño al cumplirse 27 años de su fallecimiento.

Cantaor, bailaor y cancionista, Miguel de los Reyes ha sido uno de los artistas más importantes de la canción española y conservador de los viejos estilos flamencos de Málaga. Debutó en el Teatro Olimpia de Málaga junto a Imperio Argentina, Margot y Chiberto, y de la mano de Pastora Imperio llegó a Madrid para trabajar en el Teatro Fuencarral.

En pocos años pasó de ser un joven cantante que llegaba de provincia a convertirse en una de las primeras figuras del espectáculo. Grabó decenas de discos e intervino en un buen número de películas. Con la compañía de Concha Piquer viajó a Argentina, y después a La Habana, Santiago de Chile y Buenos Aires. Algunas de sus obras antológicas fueron el Ballet de Arte Español y 'Suspiros de España'.

En el espectáculo homenaje a su figura participan Rocío Alba, Celia López, José Ortiz, Araceli González y Macarena Albarracín, con el acompañamiento de la orquesta dirigida por el maestro Pedro Gordillo, autor de los arreglos musicales y de algunas letras inéditas estrenadas en esta gira.