Pagazaurtundúa apunta a que "se huele el ascenso" de los liberales europeos y aboga por separar lo global de lo local

Publicado 24/05/2019 15:25:27 CET

MÁLAGA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número dos de Ciudadanos (Cs) al Parlamento europeo, Maite Pagazaurtundúa, ha apuntado este viernes que "se huele el ascenso" de los liberales y demócratas en Europa, lo que ve como una oportunidad para "aprovechar", ya que el grupo en la cámara tiene "toda la fuerza además de toda la capacidad adquirida y bien pensada a lo largo del tiempo".

"Podremos ser esos europeístas serenos que quitan burocracia, que quitan leyes innecesarias, porque hay que legislar sobre aquello que nos da valor añadido", ha avanzado a los medios de comunicación en Málaga, donde ha abogado por "pensar en global las cosas globales, actuar en local las cosas que hay que actuar en local".

Al respecto, ha explicado que Europa se enfrenta a retos como el blanqueo de capitales o el terrorismo, que son cuestiones transnacionales, en las que "hay que trabajar", pero también se debe "dejar tranquilos a otros que tienen competencias para que hagan lo mejor posible lo más cercano a los ciudadanos".

LIBERALES "INFLUYENTES"

La candidata espera un "extraordinario resultado electoral", tanto en Málaga como en Europa, por lo que el grupo de los liberales va a ser de los "más influyentes" en el Parlamento europeo de manera "directa e indirecta" y "va a marcar la diferencia".

"Los españoles vamos a ser influyentes, y vamos a defender que España también sea mucho más líder en todo tipo de instancias formales e informales europeas", ha resaltado.

Así, ha indicado que en la negociación de los presupuestos plurianuales van a trabajar por los sectores "de forma muy intensa", a lo que ha añadido que hacen falta en el Parlamento para "conformar el poder", ya que "durante décadas los 'populares' europeos y los socialistas europeos se repartían el Parlamento, las comisiones y se repartían todo y se han quedado un poco parados".

"De esos huecos, de no dar bien respuestas a los problemas de la gente, han entrado, por los resquicios de lo que no se hacía, los populistas y hay que hacerles frente; hay que ponerles freno a todos los ultrapopulistas, a todos los ultranacionalistas", ha resaltado.

En este sentido, ha recalcado que "los más firmes en aplicar el Artículo 7 contra Polonia y Hungría, contra esos gobiernos ultranacionalistas que no respetan los derechos fundamentales, somos los liberales y demócratas", que ha calificado como "lideres en esta cuestión", pero "no por capricho", sino "porque la impunidad es lo más disolvente de las democracias, allí y aquí".

"La ley no es un capricho, es necesaria y protege a los más vulnerables", ha afirmado, por lo que ha indicado que "cuando alguien piensa que hay que hablar con los que delinquen se está equivocando; Sánchez, cuando escucha al PSC, se equivoca", a lo que ha añadido: "Ningún secesionista, ningún ultranacionalista, porque necesitamos que Europa sea fuerte".

UNIÓN FRENTE A CHINA Y EEUU

Por otro lado abogado por "pensar en la Europa que se va a conformar para los próximos años", ya que España es un "gigante comercial", pero no tecnológico ni político. "Nosotros tenemos fuerza, y además tenemos esas ganas, las ganas del que no ha podido hacer todo lo que podía, de los que tienen una impronta por dejar y que no tenían la oportunidad", ha señalado.

"Así vamos los liberales y demócratas, los españoles y los europeos", ha añadido, ya que saben que en un mundo globalizado, con una guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China, "tenemos que unirnos muchísimo más para poder ser competencia".

Asimismo, ha advertido que el planeta va a cambiar "muy rápido" en los próximos años, por lo que "la prosperidad y los derechos fundamentales se van a ver en lo que regulemos en el Parlamento europeo en los próximos años y para eso tenemos que ser muy fuertes y para eso también tenemos que hacer políticas que sean ágiles".

AMENAZA "INVISIBLE" DE RUSIA A LA DEMOCRACIA

Pagazaurtundúa también ha explicado que hay "otra amenaza invisible" para la que ha asegurado que los liberales tienen "algunas vacunas", que es "que la Rusia de Putin tiene interés en que nuestra manera de ver la democracia sea débil", algo que han podido notar en el Parlamento europeo a través de la Comisión Europea.

La candidata ha precisado al respecto que "vivimos en un mundo un poco de Guerra Fría y la amenaza a la democracia, invisible, llega a través de las redes sociales pero no siempre llega espontáneamente; es la irracionalidad, el sectarismo, la ira y la violencia, que hace que la gente viva temas identitarios como si fuera una cuestión religiosa".

"Nosotros no vamos a hacer como Borrell, que genera un foro sobre las 'fake news' con Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, porque nosotros no creemos que a los pirómanos hay que darles las mangueras", ha argumentado, por lo que ha señalado que hay que "trabajar por la democracia desde dentro".

Para ello, Cs lleva en su programa electoral la Educación para la Ciudadanía Europea, que tiene el objetivo de defender a la UE de "todos los que quieren meternos el veneno contra la democracia desde dentro, de la xenofobia, del racismo, del antifascismo mal entendido, de unas maneras de dogmatismo frente a otros de ira, y de violencia", ha apuntado.

"Nosotros vamos a trabajar por entender muy bien lo que es la democracia, la gestión del pluralismo ideológico, pero respetando la ley", ha asegurado. Por último, ha destacado que Cs y los liberales europeos "tienen los valores transversales de las grandes corrientes ideológicas pero de una manera del siglo XXI, que es lo que queremos hacer: dar gestión como la gente nos pide en el siglo XXI y no en el siglo XIX".