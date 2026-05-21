El Parque Huelin acoge una jornada para conmemorar el Día Internacional de las Familias

Archivo - Parque infantil del Parque de Huelin - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga y la Agrupación de Desarrollo de Infancia, Juventud y Familia, de la que el Consistorio forma parte a través del Área de Derechos Sociales, organiza un año más un programa de actividades gratuitas con motivo del Día Internacional de las Familias, que se conmemora cada 15 de mayo.

Así, se ha organizado un evento para este domingo, 24 de mayo, en el Parque Huelin (distrito Carretera de Cádiz) con una serie de actividades dirigidas a las familias como bailes, juegos populares, juegos de mesa gigantes, un futbolín humano, talleres y 'photocall', entre otras, con el objetivo de poner en valor y dar visibilidad a las familias, promover estilos de vida saludables y convivir, compartir y disfrutar jugando.

La jornada se desarrollará desde las 10,00 hasta las 13,30 horas, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado. Además, a las 12,00 horas está prevista la intervención de la alcaldesa infantil, Yasmina Ballesta (alumna de las Escuelas Ave María), que leerá un texto redactado con la colaboración del Consejo de Infancia y Adolescencia y la Agrupación de Desarrollo de Infancia, Juventud y Familia.

Además, se ha invitado a participar en las actividades a los centros educativos que integran la Red de Colegios por la Participación Infantil y Adolescente.

Así, hasta las 13,30 horas los asistentes podrán participar en actividades de futbolín humano, juegos de mesa gigantes (jenga, oca y cuatro en raya), multijuegos hinchables, taller de globoflexia, juegos de música y canciones, gymkana familiar, juegos de ingenio y habilidad, juegos cooperativos de habilidad y estrategia, juegos populares, un torneo de ajedrez y talleres de diversa temática como medioambiente, reciclaje, baile, creación de perfumes, psicomotricidad, cuentacuentos o pintacaras.

En esta jornada se cuenta con la colaboración de Cruz Roja Española, Asociación Infania, Hogar Abierto, Amfremar, Redime, Neurodiverso, la Fundación Héroes, Asociación Animación Malacitana, Asociación de Vecinos Mangas Verdes, Asociación Banco del Tiempo de Málaga, Asociación Trans y Asociación Suma Qamaña.

La Agrupación de Desarrollo de Infancia, Juventud y Familia está formada por 45 asociaciones y entidades que tienen como objetivo promover e intercambiar información y experiencias, potenciar e impulsar acciones de sensibilización, prevención y promoción de las familias e infancia, promoción de estilos de vida saludable para la salud, coordinar recursos de prevención y atención y potenciar la participación infantil en la ciudad.