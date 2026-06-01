Patti LuPone recibirá el Premio Lux Ductor en el Teatro del Soho CaixaBank de la mano de Antonio Banderas

Archivo - Patti LuPone recibirá el Premio LUX DUCTOR en el Teatro del Soho CaixaBank - TEATRO DEL SOHO/DOUGLAS FRIEDMAN - Archivo

MÁLAGA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Patti LuPone, estrella de Broadway, será reconocida con el prestigioso Premio Lux Ductor (luz guía) en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga el próximo 10 de junio.

LuPone comienza en Málaga su gira española para ofrecer su concierto 'Songs from a Hat', una ocasión única para disfrutar en directo de una de las artistas más influyentes del teatro musical, según ha indicado el Teatro en un comunicado.

Al finalizar su actuación, el propio Antonio Banderas subirá al escenario para entregarle este galardón. Se trata de un reconocimiento exclusivo reservado a artistas "excepcionales cuya obra ha iluminado las artes escénicas e inspirado a generaciones enteras a través de la excelencia, el coraje, la individualidad y la verdad artística".

Este premio se suma a los numerosos reconocimientos internacionales, entre los que destacan sus tres Premios Tony y sus dos Olivier. Con una carrera impecable y convertida en un referente mundial, LuPone ha hecho historia en las tablas de Broadway y el West End, protagonizando títulos tan emblemáticos como Evita, Los Miserables, Sunset Boulevard, Sweeney Todd, Gypsy o Company.

Antonio Banderas ha destacado que es un honor premiar su carrera: "Su voz, inteligencia, fuerza e ingenio la convierten en una figura única en la historia del teatro".

El primer premio Lux Ductor lo recibió el bailarín argentino Julio Bocca, y ahora recae en la gran dama de la escena norteamericana, Patti LuPone. Las entradas para esta cita ya están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.