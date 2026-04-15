Pizarra (Málaga) celebra una nueva edición del festival 'AI Ándalus' con indie, rock y cultura para todos los públicos

Presentación festival 'Al Andalus' - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

PIZARRA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El municipio de Pizarra (Málaga) celebra el próximo sábado, 18 de abril, una nueva edición de su festival 'Al Ándalus'. Se trata de un evento destinado a todos los públicos, que contempla una jornada completa de ocio y música con acceso libre, con mercadillo artesanal, ludoteca, y restauración, entre otras actividades.

Así lo ha anunciado la diputada provincial María Dolores Vergara; la concejala de Cultura de Pizarra, Andrea Rojas, y representantes de la organización, durante la presentación de este evento que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga y que se desarrollará en el recinto de la piscina municipal, a partir de las 16,30 horas.

En este sentido, Vergara ha recordado que este tipo de iniciativas "sirven para dinamizar la vida cultural del municipio y poner en valor su entorno".

Igualmente, la diputada provincial ha destacado "el tinte cultural y social de este festival, que se ha convertido en un punto de reunión de los amantes de la música independiente de la provincia de Málaga y de fuera de la provincia".

Este año el cartel contará con bandas como 'Karavana', 'Bala', 'Lisasinson', 'Toldos Verdes', 'El Diablo de Shanghai' y 'Pequeño Mal'. La entrada es gratuita y contará con una barra benéfica, a cargo de la asociación 'Aefas' de Pizarra, que atiende a enfermos de alzhéimer y a sus familias.