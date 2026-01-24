Plantan 32 nuevos arboles en parque María Luisa de Málaga que sustituyen a los 23 eliminados por presencia de escarabajo

El Ayuntamiento de Málaga acomete la plantación de 33 nuevos árboles en el Parque de María Luisa de Carretera de Cádiz en sustitución de los 23 arces y chopos que fueron eliminados por la presencia de un escarabajo que afecta a estas especies - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha acometido la plantación de 33 nuevos árboles en el Parque de María Luisa (distrito Carretera de Cádiz), que cuenta con más de medio millar de ejemplares, en sustitución de los 23 arces y chopos retirados a finales del pasado mes de octubre por la presencia de un escarabajo que afecta a estas especies.

En el marco de la campaña anual de plantación que durante el otoño y el invierno se desarrolla en los once distritos de la ciudad, se ha procedido a la plantación de estos 33 árboles de las especies Fraxinus angustifolia 'Raywood' (fresno Raywood') y Paulownia.

La retirada y sustitución de las unidades de arces ya estaba en marcha debido al decaimiento que presentaban, aunque se aplicó a la totalidad de ejemplares del recinto tras recibir una comunicación del Departamento de Sanidad Vegetal de la Delegación Territorial de Agricultura de la Junta en la que se requería la eliminación de todos los ejemplares de esta especie existentes en el recinto al detectarse en unas muestras tomadas el pasado 4 de septiembre la presencia en tres árboles del escolítido Euwallacea fornicatus, conocido comúnmente como escarabajo de la ambrosía o barrenillo del té.

Aunque no había riesgo de vuelco ni de fractura de los ejemplares afectados, se procedió a la retirada de todos los arces negundo existentes en este espacio para frenar su propagación.