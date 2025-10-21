Plaza Ochavada de Archidona acoge desfile de trajes típicos comarcales confeccionados en talleres Mayores de la Costura

La plaza Ochavada de Archidona acoge el desfile de trajes típicos comarcales confeccionados en los talleres ‘Mayores de la Costura’ - DIPUTACIÓN

ARCHIDONA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

La plaza Ochavada de Archidona (Málaga) ha acogido el desfile de los trajes típicos comarcales de la provincia elaborados por los participantes en el programa 'Mayores de la Costura de la Diputación de Málaga'.

Un total de 46 personas mayores de 65 años, de los municipios de Yunquera, Archidona, Valle de Abdalajís, Almogía, Frigiliana y Cañete la Real, han formado parte de este proyecto que concluye este martes, tras su inicio en el mes de junio.

Este martes ha sido el día grande, en el que las participantes han tenido la oportunidad de desfilar con sus creaciones, elaboradas durante tres meses en sus municipios bajo la coordinación de la diseñadora malagueña especialista en moda flamenca y adherida a Málaga de Moda, Melisa Lozano.

Por una parte, se ha celebrado un desfile para mostrar trajes de verdiales, rondeña, malagueña, antequerana y flamenca y por otra, una exposición de mantones de Manila elaborados por las vecinas de los talleres de Ocio y Tiempo Libre de Benamargosa.

El diputado de Mayores, José Santaolalla, ha destacado "el talento que tienen las personas mayores de nuestra provincia" y ha agradecido "su predisposición a participar en este original proyecto en el que no solo han podido mostrar sus habilidades en la costura, sino que han contribuido a la lucha contra la soledad, creando un clima de convivencia y respeto con sus vecinos".

Esta actividad se enmarca en el Plan contra la Soledad de las Personas Mayores con el que la Diputación de Málaga persigue evitar el aislamiento y promover el envejecimiento activo mediante el fomento del ocio, los hábitos saludables, la estimulación cognitiva y la participación social y con motivo del Mes del Mayor, se ha celebrado en el mes de octubre. Además, el desfile ha contado con un público muy especial, 350 personas llegadas desde distintos puntos de la provincia.