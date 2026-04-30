Pleno acuerda presentar candidatura a sede para investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y aviación civil

Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha acordado este jueves presentar la candidatura para que la ciudad se convierta en la sede física de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil.

La propuesta ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos. Este organismo, de reciente creación, asumirá las competencias de investigación técnica de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, hasta ahora atribuidas a tres comisiones diferentes adscritas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Así, el Consejo de Ministros acordó el inicio del procedimiento para la determinación de la ubicación de su sede física. El plazo para presentar dicha candidatura es de un mes desde la publicación del procedimiento de selección en el Boletín Oficial del Estado --1 de abril de 2026--.

Según las bases de la convocatoria, la selección de la sede se realizará conforme a criterios previamente establecidos, entre los que destacan la adecuación de las instalaciones a las necesidades de la Autoridad, la disponibilidad inmediata o rápida de las mismas, la conectividad y las condiciones ofrecidas por las entidades candidatas, con el objetivo de posibilitar el inicio de la actividad en el segundo semestre de 2026.

Para ello, el Consistorio, a través del Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, ha elaborado un informe y una memoria técnica para optar a esta candidatura, basado en la disponibilidad del edificio Rosalind en el Málaga TechPark; y en las características de Málaga en cuanto a conectividad, infraestructuras y ecosistema tecnológico.

PRIMERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Por otro lado, el Pleno también ha dado luz verde a la primera modificación del Presupuesto de 2026. En concreto, alcanza un importe total de 13.972.956,42 euros.

Entre otros destaca la consignación de 3,2 millones de euros a Más Cerca para el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo; 980.000 euros para el patrocinio de la segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga; y 614.497 euros para la obra de reasfaltado en sentido Málaga de la MA-21.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, también durante el pleno ha sido aprobada la moción del PP en la que, entre otros, se insta al Gobierno de España "a adoptar medidas urgentes ante la insuficiente capacidad eléctrica disponible en Málaga y su entorno y el impacto negativo que esta carencia ya genera en las decisiones de inversión y en proyectos urbanísticos plenamente maduros en la ciudad".

Por otro lado, también ha salido adelante la moción urgente de Vox en relación con un estudio sobre el sinhogarismo y la del PSOE sobre la recuperación del Hospital Noble para los usos sanitarios sociales y comunitario en La Malagueta.

Asimismo, la moción de Con Málaga sobre "el colapso de la disciplina urbanística en Málaga y sus consecuencias" ha sido rechazada. Así, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha advertido del "urbanismo salvaje y de manga ancha brutal con quien incumple normativa urbanística". Así, ha criticado también la "falta de medios" y el "problema de la voluntad política". "Estamos en la ciudad sin ley", ha apostillado.

Asimismo, el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, ha hablado de un "problema enquistado" en la ciudad, mientras que el edil del PSOE Mariano Ruiz Araujo ha acusado al equipo de gobierno de "estar llevando a cabo un plan" y "se ha preguntado para qué objetivos están trabajando". "Con ustedes la irregularidad es la norma", ha concluido.

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, se ha mostrado segura de que el planteamiento de la moción "está absolutamente montado para que Morillas pueda montar los relatos de siempre" y ha pedido que Morillas "sea rigurosa con las acusaciones que hace".

"Si usted --a Morillas-- o Ruiz Araujo tienen una prueba de que yo he dado algún tipo de instrucción para que un expediente de infracciones se quede sobre la mesa aquí no tenemos que debatirlo, se va al juzgado y pone una denuncia", pero ha recordado que hay dos compañeros sentados en el salón de plenos "a los que sometieron a un escarnio insoportable por este tema, y ustedes fueron al juzgado y salieron trasquilados".

"Yo no estoy dispuesta a que se me esté acusando de prevaricación y corrupción sistemáticamente". "Le pido una prueba", ha insistido Casero, que les ha instando a que "dejen de acusar sistemáticamente al equipo de gobierno".

En otro orden, la moción del PP sobre el corte total del servicio de Cercanías previsto por las obras en la red de la provincia y la necesidad de que el Gobierno informe y coordine con los municipios la duración, afectación y el plan alternativo de transporte "para no estrangular" la movilidad de la provincia ha sido aprobada.

Asimismo, ha sido rechazada la moción del PSOE relativa a la "pérdida de plazas de aparcamiento en el entorno de la plaza de Manuel Azaña". Por su parte, la moción de Vox sobre rehabilitación integral y recuperación de la barriada Palma-Palmilla han sido aprobados cinco puntos y tres puntos han sido rechazados. Por último, la moción 'popular' sobre "la falta de información del Ministerio de Educación sobre la modificación de ciclos formativos de Formación Profesional del grado básico para alumnos con necesidades especiales" ha sido aprobada.