El Pleno aprueba de forma definitiva el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2026 de más de 1.230 millones

Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Málaga, reunido en sesión extraordinaria y urgente, ha aprobado definitivamente al presupuesto municipal para 2026, que asciende a 1.234.326.277,35 euros.

El acuerdo ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno --grupo municipal del PP- y los votos en contra de los grupos municipales del PSOE, Vox y Con Málaga. Tras ello, será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y entrará en vigor.

Durante su intervención el concejal delegado de Economía, Hacienda y Fondos de la UE, Carlos Conde, ha detallado que "lo que se trae aquí es una cuestión de procedimiento, no es una cuestión política, no es una cuestión de oportunidad, no es una cuestión de necesidad de esbozar ningún cuestionamiento político, porque ya tuvo lugar tanto el pleno de aprobación inicial como las enmiendas que los grupos políticos pueden hacer en el periodo que se tiene; estamos en una cuestión de estricta legalidad".

"Cuando se presenta una alegación, están recogidas en ley, están tasadas en ley, hay que reunir dos cuestiones, las cuestiones evidentes de forma, es decir, la legitimidad de quienes la presentan y las cuestiones de fondo respecto a las cuestiones que se plantean", ha detallado.

Al respecto, ha explicado que no han sido estimadas las formuladas, algunas por no tener la personalidad jurídica para poder representarla y otras por las cuestiones de fondo. Por último, ha confiado en "que podamos aprobar el presupuesto de forma definitiva y que la ciudad de Málaga pues pueda tener cuanto antes el presupuesto aprobado para este ejercicio de 2026".

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha incidido en que las formaciones políticas y las organizaciones sindicales "tienen legitimidad para presentar alegaciones al presupuesto" y "lo vamos a seguir haciendo, igual que lo hacemos con ordenanzas municipales y con toda la normativa que regula este ayuntamiento". En cuanto al fondo, ha señalado que "impugnamos este presupuesto por una cuestión de legalidad".

"A nadie se le escapa que la vivienda es el principal problema que tiene esta ciudad", ha recordado, al tiempo que ha añadido que "no se entiende por qué este Ayuntamiento no dedica la principal herramienta que tiene para la intervención en el ámbito de la vivienda, que es su presupuesto municipal, a esta prioridad".

"La prioridad a la que se deben dedicar las inversiones de este Ayuntamiento es a la vivienda", ha defendido y ha afeado que "Málaga se ha convertido en una ciudad en la que la especulación se lo está comiendo absolutamente todo".

Al respecto, Conde ha recordado a Morillas que "la legitimidad en términos políticos no se la voy a discutir, para eso existen las enmiendas de los grupos políticos" y ha añadido que "la legalidad de las alegaciones no lo son, le guste a usted o no". "Este equipo de gobierno no va a estar por encima de los informes de los letrados y de los habilitados nacionales, donde incluyo a la propia Intervención General", ha indicado.

De igual modo, ha agregado que el Consistorio "tiene, además, el honor de decir que en este presupuesto del año 2026 destina 70,8 millones de euros a la promoción de vivienda", al tiempo que ha valorado la gestión en esta materia.

Morillas, en un nuevo turno, ha preguntado al regidor, Francisco de la Torre, que si "usted mañana mismo convoca una consulta ciudadana en la ciudad y le pregunta a los malagueños qué prefieren, si que los ingresos que se obtienen por venta de patrimonio municipal del suelo se dediquen a la ampliación del Fycma o se dediquen a promover vivienda pública a precios asequibles ¿Qué cree que dirían los malagueños?".

"Probablemente dirían que prefieren que esos recursos se dediquen a la promoción de vivienda pública, porque los que falsean los datos son ustedes, señor Conde. Ustedes venden permanentemente las cuentas del Gran Capitán", ha concluido.

De la Torre, por su parte, ha recordado en relación con el auditorio que "son recursos que vienen del año pasado" y ha añadido que "estamos haciendo un esfuerzo de conseguir 110 millones de euros privados, no de venta de suelo".

"Tiene más financiación privada, lo va a tener, que pública", ha dihco, pidiendo a Morillas, que conoce al ministro de Cultura, que le diga que "ponga algo para el auditorio". "A lo mejor no tenemos que poner nosotros el esfuerzo que hacemos". Por último, sobre las viviendas ha valorado la gestión.

PRESUPUESTO

El presupuesto municipal para 2026 asciende a más de 1.230 millones. En cuanto a las inversiones y transferencias, suponen 170,68 millones de euros, a lo que habría que sumarle las partidas de gasto corriente destinadas a planes de conservación de los propios distritos y de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de forma que el importe alcanzaría los 195 millones.

El presupuesto de 2026 "vuelve a poner el acento en la vivienda asequible, prioridad en la gestión municipal de estos años". Asimismo, los recursos que gestionan los distritos aumentan un 25% como fruto de la apuesta por las barriadas malagueñas, con partidas que suman más de 47,5 millones de euros, entre las que se encuentran presupuestos participativos y planes de actuaciones de revitalización y conservación.

El presupuesto, "además de volcarse en mejorar lo más cercano a la ciudadanía como son los barrios, avanza también en proyectos singulares de la ciudad". Entre ellos, están las inversiones para el eje de los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo y el parque de los Baños del Carmen (que contemplan en 2026 más de 8,4 millones entre ambos), una nueva aportación para el Auditorio (cinco millones de euros), la Senda Litoral (1,6 millones de euros), el impulso a la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos, Fycma (un millón de euros para el proyecto básico y el estudio detalle) y para la redacción del proyecto para la integración urbana del río Guadalmedina (un millón).

Además, se dotará a Málaga de nuevos pulmones verdes: se culminarán las obras del parque del Campamento Benítez (más de 4,4 millones), se iniciarán las obras del de Frank Capra (2,8 millones) y está previsto que se inicie la licitación del parque previsto en el desarrollo de los suelos de Repsol (dentro del apartado presupuestario destinado a juntas de compensación). Estos tres parques supondrán más de 400.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes, entre otros.

Respecto a los ejes del presupuesto, que incluyen las inversiones y otros capítulos, destacan Málaga social, 177,14 millones de euros; Málaga sostenible, con 332,21 millones de euros; Málaga activa e innovadora, 68,59 millones de euros; Málaga cultural y referente, 78,89 millones de euros; y Málaga urbana - otros servicios públicos, 346,92 millones de euros.