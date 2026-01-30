El Pleno del Ayuntamiento de Málaga insta al Gobierno a llevar a cabo una revisión completa de las líneas ferroviarias

Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado instar al Ministerio de Transportes a llevar a cabo una revisión e inspección completa, no solo de las líneas de Alta Velocidad que conectan Málaga con Madrid, sino también de aquellas conexiones ferroviarias de media Distancia y de Cercanías, especialmente de las C1 y C2, ya que, "tras cumplir medio siglo sería bueno conocer el estado de los muros pantalla y los túneles que, además, están soportando las condiciones climatológicas más adversas de las dos últimas décadas".

De la moción urgente del PP también ha salido adelante trasladar condolencias a los familiares de las 46 personas fallecidas en los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y transmitir un afectuoso mensaje de ánimo y un deseo de pronta recuperación a los heridos en ambos siniestros.

Asimismo, ha sido aprobado que el Ayuntamiento de Málaga muestre su reconocimiento y agradecimiento al personal sanitario así como técnico de otras profesiones cuya labor está resultando fundamental para atender a heridos, esclarecer las causas del suceso y permitir que se reanude la circulación ferroviaria, así como a vecinos y voluntarios que han colaborado en la misma línea.

El Pleno también ha aprobado solicitar al Gobierno central que, en la línea de la declaración institucional realizada por el presidente del ejecutivo, "haya una total transparencia cuando se conozcan los resultados del informe que elabore la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y que se respete la independencia del poder judicial para investigar y juzgar lo ocurrido".

Por último, ha salido adelante que el Ayuntamiento de Málaga muestre su comprensión con la preocupación de los maquinistas y empleados del sector ferroviario y subrayar "la necesidad de que el Gobierno acometa cuantas acciones sean necesarias para que quede garantizada la seguridad en los trenes y se restablezca la confianza en este medio de transporte".

Antes del comienzo del Pleno se ha guardado un minuto de silencio en por las víctimas de los accidentes ferroviarios y por el periodista Guillermo Jiménez Smerdou, recientemente fallecido.

Precisamente, De la Torre ha informado de que se está viendo la manera de articular un premio que recuerde la figura de Jesús Saldaña García, "un ejemplo de joven entregado a la excelencia en su estudio, en su profesión, de una bondad enorme y para querer servir mejor a la gente de Málaga". "Creo que es un ejemplo que debemos tratar de que cunda lo más posible", ha asegurado De la Torre.

El joven cardiólogo malagueño Jesús Saldaña falleció en el accidente de dos trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) cuando volvía a Madrid, donde trabajaba en concreto en el Hospital Universitario de La Paz.

Durante el debate de la moción, que finalmente ha salido adelante por unanimidad, todos los grupos han tenido palabras para los fallecidos y heridos en el accidente.

La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, ha incidido en el "profundo sentimiento de tristeza y responsabilidad". "El ferrocarril hasta hace poco era sinónimo de seguridad, progreso y confianza y cuando se producen estos accidentes lo que queremos todos es respuestas, transparencia" y hacer "lo necesario parque no vuelvan a ocurrir".

Ha dicho, por otro lado, que no quieren utilizar la tragedia como "munición política" y ha recordado, asimismo, las iniciativas trasladas por el grupo 'popular' en 2025 relativas al transporte ferroviario. "Lo que queremos es que haya seguridad, que la ciudadanía vuelva a confiar en el transporte ferroviario y que no tengamos que volver a lamentar que la víctima, como la que ahora tenemos, por algo que quizás se podría haber evitado", ha concluido.

El portavoz municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha dicho que lo procedía sería una "moción institucional "para plantear consensos" y ha planteado "tres abrazos y tres reflexiones".

Sobre los abrazos, ha dicho que es "a familias de fallecidos y heridos; el segundo a los trabajadores de los público, que dejaron todo para ayudar a las víctimas; y tercer abrazo a los vecinos de Adamuz". En cuanto a las reflexiones, ha hablado de "reconocer un aumento intensivo de la explotación de las vías; la liberalización, privatización y externalización del sistema ferroviario; y, por último, ha dicho al pueblo malagueño, andaluz, español que defendamos con uñas y dientes un sistema ferroviario, público, robusto, bien financiado".

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha dicho que se ha hablado de no politizar la situación y ha añadido que el Gobierno central "lo que ha querido es imponer silencio. Decimos que luto sí, respeto a las victimas sí, pero silencio no". "La corrupción mata, lo hemos visto en la dana, en el covid y ahora lo estamos viendo respecto a las infraestructuras ferroviarias".

Por último, el concejal socialista Jorque Quero ha recordado que han trabajado para que la moción fuese institucional, y ha valorado "la lealtad institucional que se ha demostrado en estos días".

Ha insistido, por tanto, en "saber la verdad, conocer con serenidad qué ocurrió en esos fatídicos ocho segundos y hacerlo con rigor, sin ruido, sin utilización política ni del dolor. La verdad se construye con transparencia y respeto, no con confrontación", ha concluido.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, la sesión ha aprobado la moción institucional para conceder a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga la Medalla de la ciudad y su condecoración como Hija Predilecta "por su trabajo en la defensa de los animales y de las especies vegetales de nuestra ciudad".

Por otro lado, también ha salido adelante la otra moción urgente 'popular' con la que instan a la Agencia Estatal de Meteorología a iniciar los estudios técnicos necesarios para la revisión de la zonificación meteorológica actual ('Sol y Guadalhorce'), de modo que el municipio de Málaga comparta zonificación con la Axarquía y, en tanto no esté regulado el Río Grande, las barriadas de Campanillas afectadas por ello permanezcan en la zonificación actual.

Asimismo, ha sido debatida la moción urgente de Vox sobre el "abandono" de PP a los vecinos de Santa Águeda y Santa Amalia tras las últimas inundaciones. Así, un punto de la moción ha sido aprobada por unanimidad y otros cuatro puntos de la moción han sido rechazados.

De Vox también ha sido debatida la iniciativa sobre la adopción de mejora y control en materia de contratos de seguridad en la ciudad en edificios y actos públicos, de la que han salido adelante dos puntos por unanimidad y el resto, han sido rechazados. Por último, también ha sido desestimada la relativa al CEMI en Churriana.

Por otro lado, la moción del PP sobre las sanciones a vehículos extranjeros relacionados con la Zona de Baja Emisiones ha sido aprobada en todos sus puntos, como también ha salido adelante la relativa a la presa de Cerro Blanco.

Por su parte, ha sido aprobada la moción del PSOE en relación con la necesidad de agilizar plazos de las resoluciones de la valoración de la discapacidad en el centro de valoración y orientación.

Por último, la moción de Con Málaga sobre la situación y seguridad del edificio del Ayuntamiento y otros inmuebles de titularidad municipal con informes desfavorables de la ITE, con especial atención a los edificios educativos con actividad docentes ha sido desestimada.