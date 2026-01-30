El Pleno del Ayuntamiento de Málaga rechaza crear una comisión de investigación sobre la gestión de Smassa

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante el pleno del mes de enero - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado con los votos en contra del equipo de gobierno la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la empresa Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) durante los últimos años y tras conocerse que el Ayuntamiento ha puesto en conocimiento de la Fiscalía hechos detectados en auditorias externas sobre posibles sobrecostes.

Los grupos de PSOE y Con Málaga llevaban en sendas mociones urgentes sobre este asunto. En concreto, de los socialistas, que también llevan otra iniciativa ordinaria, ha sido rechazada "la creación de una comisión no permanente sobre las irregularidades detectadas en la empresa pública Smassa, con la finalidad de estudiar, analizar y auditar todos los contratos públicos gestionados por dicho ente en las últimas décadas y esclarecer la posible existencia de una presunta trama de corrupción", entre otros.

De igual modo, de la iniciativa de Con Málaga también ha sido rechazada exigir el cese inmediato o dimisión de las personas responsables políticas y directivas que hayan tenido responsabilidad en la gestión de Smassa durante el periodo en el que se han producido "las presuntas irregularidades, los sobrecostes detectados y patrón indiciario que apunta a presuntas tramas".

Durante el debate de la moción, el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha advertido del "agujero negro" en el que se ha convertido Smassa: "Lo que empezó siendo irregularidades administrativas se está viendo que son presuntos delitos, donde el propio equipo de gobierno lo lleva a Fiscalía".

"Aquí lo que se ve es que son hechos extremadamente graves", ha continuado, al tiempo que ha criticado el "oscurantismo" y el "modus operandi". También ha hablado de la gestión del anterior gerente y ha incidido en que el "máximo responsable" es el alcalde, pese a que hoy defienda la moción la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández.

"La máxima responsabilidad durante esta época no es suya, Hérnandez, es del que tendría que responder, es del señor alcalde", ha afirmado Pérez, que ha defendido la creación de una comisión de investigación para conocer "qué está pasando", además de que ha dicho que se está "tardando en convocar el consejo de administración".

"Ya está bien de la opacidad, es una década de presuntos contratos amañados y aquí hay una máxima responsabilidad y es la suya, De la Torre", ha sostenido Pérez.

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha advertido de que "estamos ante una presunta trama de corrupción en una empresa en la que De la Torre ha sido presidente en los últimos 25 años", por lo que "lo sucedido en Smassa tiene responsabilidad política directa y es suya", le ha dicho.

"Ya es hora de acabar con las prácticas mafiosas en el Ayuntamiento de Málaga y es hora de que se acabe con la impunidad y se asuman responsabilidades políticas", ha dicho Morillas que ha preguntado a De la Torre "¿A qué bolsillo han ido a parar esos sobrecostes? ¿Ha habido sobres en Smassa?".

Ha insistido en que todo ha ocurrido "en un clima de absoluta impunidad": "¿Cuando todo esto pasaba, dónde estaba usted, alcalde?". Por tanto, ha dicho al regidor que lo que tendía que hacer hoy es "no tirarle el chumbo a la señora Hernández y asumir responsabilidad" y crear la comisión de investigación.

Para Morillas, "la responsabilidad es política, es hacer públicos todos los informes y es poner una comisión de investigación, porque las responsabilidades penales se tendrán que resolver en los juzgados, pero las responsabilidades políticas se resuelven aquí".

Por su parte, el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, ha aludido a la posición constante de su formación desde el inicio, insistiendo en "la transparencia". "Vamos a estar muy encima", ha sostenido.

"La transparencia nunca debe asustar a quien gestiona bien", ha señalado, al tiempo que ha agregado que "lo que estamos viendo no puede entenderse como un hecho aislado o sobrevenido".

Ha recordado los hechos y ha incidido en que "ahora se nos dice los sobrecostes, se nos dice que se actúa, que se suspende a responsables y se traslada a Fiscalía y nos parece bien; la pregunta sigue siendo la misma: ¿Por qué ahora? ¿Qué datos tienen y de qué fecha son los contratos con estos sobrecostes? ¿A quién se le ha abonado esta cantidad?", ha preguntado.

EQUIPO DE GOBIERNO

La concejala delegada de Movilidad, Trinidad Hernández, ha dicho en relación con las tres mociones que ve "que en todas tienen el mismo objetivo, que es sembrar sospechas, desacreditar a las instituciones y a las personas, han hablado del alcalde y de mí, pero a otras muchas más, y sobre todo sustituir la justicia por hacer ruido, con la finalidad de hacer daño". "Eso es lo único que ustedes quieren", ha criticado, porque "quieren sacar rédito político".

Hernández ha opinado que a la oposición "no les interesa" que "se trabaje honestamente, como creo que lo estoy haciendo" y, a continuación, ha detallado lo ocurrido en Smassa, al tiempo que ha incidido en el consejo de administración, que se convocará la semana que viene --ya que hubo problemas de agenda para poder convocarlo antes-- donde darán cumplida información.

Ha recordado que trabajan con una triple finalidad: "Primero, conseguir que hubiera un buen ambiente laboral, porque era nefasto; establecer procedimientos conforme a derechos; y tercero, sobre todo, establecer, revisar qué es lo que estábamos haciendo" porque "estamos haciendo muchísimas cosas".

En relación con el desguace, ha dicho que "actuaremos conforme a derecho con la máxima contundencia, pero no podemos saltarnos los procedimientos". "Mi compromiso es de hacerlo bien" y sobre dar información ha reiterado que "están abiertos los procedimientos". "El tiempo nos va a poner de manifiesto que lo estamos haciendo correctamente", ha defendido.

En segundo turno, De la Torre ha tomado brevemente la palabra por alusiones, y ha dejado claro que no aprueban la comisión porque "hay un consejo de administración y que están todos los grupos políticos, son testigos de la evolución y el trabajo de esta empresa", asegurando que es "algo que parecía imposible cuando llegamos, que estaba en quiebra en 1995".

"A lo largo de estos años, miles y miles de aparcamientos hechos, estamos orgullosísimos del trabajo de Smassa de estos años y queremos que sea perfecto, sin tacha ninguna, y eso es lo que Hernádez está haciendo y tiene mi apoyo para que eso salga adelante", ha explicado, insistiendo en que están "orgullosísimos del trabajo de Smassa, del trabajo del personal, de lo que se ha hecho, de los técnicos, de las empresas que han colaborado, que han sido contratadas... cualquier cosa es mejorable y está Hernández para hacerlo", ha concluido.

Por su parte, tanto PSOE como Con Málaga en segundo turno, han insistido en la comisión porque los hechos "son gravísimos". Además, Morillas ha dejado claro que "nosotros no sembramos sospechas, las sospechas las tienen al acudir a la Fiscalía, lo que exigimos es transparencia".

Por su parte, Vox ha incidido también en que "no vamos a prejuzgar responsabilidades penales, le corresponde a los tribunales", pero ha advertido de que "tiene que ser aclarado, independientemente de la acción judicial".

Hernández, por último, ha insistido en que la oposición hace "ruido", ya que "creo que lo que proponen son actuaciones innecesarias, duplican las actuaciones y, además, con procesos judiciales y administrativos y, por tanto, no aportan nada".

"El PP no gobierna a golpe de sospecha, ni juzga sin sentencia, ni hace política machacando a las instituciones, que lo que hacen ustedes. Se gobierna con ley y con responsabilidad". "Se quede el ladrón que todos son de su condición", ha concluido.