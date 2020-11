Pleno de Diputación de Málaga aprueba destinar 28,4 millones para fondos incondicionados e inversiones en 99 municipios

MÁLAGA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado este viernes de forma definitiva, en una sesión extraordinaria, un montante total de 28,4 millones de euros para 99 municipios de la provincia que se destinarán a inversiones y a fondos incondicionados.

En concreto, se ha dado luz verde, por unanimidad, a la transferencia de 10.403.922,80 euros a 74 pueblos menores de 20.000 habitantes como fondos incondicionados, por lo que cada uno podrá elegir el destino de la cantidad que se le ha asignado y que, a principios de diciembre, estará a disposición de los ayuntamientos. Estos fondos forman parte del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, que este año cuenta con una aportación total de la Diputación de 18,8 millones.

Y, por otro lado, se ha aprobado definitivamente, con los votos favorables del equipo de gobierno de PP y Ciudadanos y el diputado no adscrito Juan Cassá; y la abstención de PSOE y Adelante Málaga, el Plan de Impulso a la Economía Municipal 2020, dotado con 20.532.577,20 euros, de los que la Diputación aporta 17.999.995,63 euros, a los que se suman 2.532.581,57 euros por parte de los ayuntamientos.

Los 18 millones de contribución de la Diputación proceden del remanente de tesorería de 2019 del Patronato de Recaudación Provincial, por lo que solo las entidades locales ligadas al mismo pueden beneficiarse de estas ayudas económicas, en total 99 --no se incluye a Alhaurín el Grande, Benalmádena, Fuengirola y Málaga--.

El reparto económico se ha llevado a cabo siguiendo un componente fijo y otro variable teniendo en cuenta la participación de las entidades locales en los premios de recaudación del Patronato. La cuantía asignada a cada municipio debe dedicarse a un máximo de dos proyectos de nuevas obras, con un mínimo de 30.000 euros en cada caso, importe total con IVA incluido.

La portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, ha indicado que la aprobación de esta segunda fase del Plan de Asistencia y Cooperación 2020 viene "bastante tarde" y ha recordado que durante el primer estado de alarma se insistió en la necesidad de aprobarlo de manera definitiva. "Era un plan esencial para el funcionamiento de los ayuntamientos, que han estado en primera línea pero han sorteado la primera y la segunda ola del COVID-19 con mucho esfuerzo y sin apoyo de la Diputación", ha lamentado.

Sánchez ha resaltado que este plan no son fondos extraordinarios sino que son los previstos "pero se han adaptado a la realidad de este año 2020". Así, ha mostrado el apoyo de Adelante por su importancia para los municipios pero ha reiterado que "vienen muy tarde, llegan para la tercera ola de la pandemia y los ayuntamientos lo llevan reclamando y necesitan desde el primer día".

Por su parte, el portavoz del PSOE, José Bernal, ha trasladado el voto a favor de su grupo y ha confiado en que lleguen "de la manera más inmediata posible". "Va a ser una ayuda importante para pagar más de uno la deuda adquirida para hacer frente a la pandemia", ha apostillado.

En este punto, ha solicitado que se atienda al Ayuntamiento de Villanueva de Tapia, que ha quedado fuera del mismo por un error administrativo en el procedimiento: "Burocráticamente lo han hecho mal y lo admiten pero que ese procedimiento que no se hizo de forma regular que no prive al pueblo de ayudas fundamentales; es un dinero que les pertenecía por el origen del plan, en total 46.392 euros y espero que no se le prive de esa partida aunque no pueda ser a través de este plan".

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha agradecido a todos los grupos el apoyo a este plan y ha admitido que le hubiera gustado que llegara con más antelación y pese a sostener que no son fondos extraordinarios "sí es un programa totalmente distinto al aprobado en su origen", lo cual ha necesitado de "un trámite largo y farragoso".

También ha subrayado que parte del retraso se ha debido a que muchos municipios cambiaban de criterio sobre el reparto de los fondos, si los preferían incondicionados o a través de planes: "Nos hemos ido adaptando a las necesidades de los alcaldes y por eso no ha sido con la celeridad que nos hubiera gustado".

Respecto al caso concreto de Villanueva de Tapia, Salado ha indicado que buscarán la fórmula para atender esa pérdida de recursos ya que con el plan aprobado este viernes no es posible: "Se les había insistido que dejaran las ferias y fiestas y se centraran en otras necesidades porque las ferias no se podían celebrar".

En este punto, el presidente de la institución provincial ha pedido a los grupos colaboración con los alcaldes de los respectivos partidos ya que "se les llama para que presenten la documentación y a veces no lo hacen con celeridad".

Así, ha puesto como ejemplo los fondos condicionados del pasado mes de marzo: "Sólo tienen que presentar un certificado de que lo han recibido", algo que en muchos casos aún no se ha producido, lo cual pude llevar incluso a perder dicho dinero: "Muchas veces los trámites se eternizan por falta de diligencia o atención y estamos hablando de los fondos de marzo".

También ha destacado Salado que se está negociando ya el Plan de Asistencia y Cooperación 2021 y ha apuntado que quizá el 95 por ciento "se puedan elegir que sean incondicionados para las necesidades más imperiosas" de los municipios malagueños.

Por otro lado, respecto al segundo aprobado este viernes, el Plan de Impulso a la Economía Municipal 2020, dotado con 20.532.577,20 euros, de los que la Diputación aporta casi 18 millones, la portavoz de Adelante ha trasladado la abstención de su grupo porque "han quedado fuera ayuntamientos que con la anterior tramitación no hubieran quedado fuera, ya que se unía el remanente del Patronato de Recaudación Provincial y el de la Diputación y ahora no". También ha reiterado que el dinero "viene tarde, ya tenía que estar en manos de los ayuntamientos".

En definitiva, los 28,4 millones para 99 municipios aprobados este viernes en un pleno extraordinario de la Diputación, según ha incidido Salado, forman parte de los 70 millones de euros que el Plan Málaga para la reactivación económica y social de la provincia contempla para los ayuntamientos, cuantía que está compuesta tanto de fondos incondicionados como de partidas que deben destinarse a proyectos de construcción y obra pública.

Salado ha recalcado "el esfuerzo económico de la institución provincial tanto para apoyar la tesorería de los pueblos, cara a atender sus necesidades más urgentes provocadas por la pandemia, como para reactivar la economía local con inversiones".