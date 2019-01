El Pleno de Diputación de Málaga aprueba el presupuesto de 2019 con los votos de PP y Cs y las críticas de la oposición

Publicado 28/12/2018 14:17:05 CET

Las inversiones se incrementarán un 22 por ciento el próximo año, alcanzando los 70 millones de euros

MÁLAGA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado este viernes el presupuesto de la institución para el año 2019, que asciende a 303 millones de euros, incluyendo todos sus entes. Las cuentas han salido adelante con los 17 votos a favor de PP y Ciudadanos. PSOE, IU Para la Gente y Málaga Ahora han votado en contra.

En las intervenciones en la sesión extraordinaria, a la que ha seguido el pleno ordinario de diciembre, han destacado las críticas de la oposición a las cuentas y a la "falta de negociación" del equipo de gobierno del PP, como han señalado los portavoces del PSOE, Francisco Conejo; IU, Guzmán Ahumada y Málaga Ahora, Rosa Galindo.

El presupuesto consolidado es de 303 millones, frente a los 290 millones de 2018. En él se agrupan las cuentas de la propia institución (243 millones) y del Patronato de Recaudación, Turismo y Planificación Costa del Sol y los cinco consorcios: Agua, Residuos, Bomberos, Montes Alta Axarquía y Parque Maquinaria de Municipios de Nororma.

Las inversiones para 2019 se incrementarán un 22 por ciento, alcanzando los 70 millones. Este ha sido precisamente uno de los puntos más destacados por el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, en su intervención para la aprobación de las cuentas.

"Se trata de un buen presupuesto, histórico", ha dicho, incidiendo en que es "el primero de esta casa de la deuda cero, no hay que destinar ni un céntimo para amortizar pagos a bancos". Bendodo ha subrayado que los ejes prioritarios son el refuerzo de las políticas de atención a la ciudadanía, que dispondrán de 98 millones; el aumento de los planes para los municipios; de las inversiones y el fomento del empleo, incluyendo un nuevo plan para estudiantes de Formación Profesional.

Así, ha desgranado algunas partidas como los 73 millones para gasto social y servicios preferentes; 500.000 euros para la construcción de centros sociales, con preferencia para el de Alzheimer en Coín; actuaciones de lucha contra la violencia de género. También ha aludido al fomento del empleo, con más de tres millones, un 50 por ciento más que en 2018.

Sabor a Málaga contará con 8,2 millones; diez millones para planificación y promoción turística; 50 millones a inversiones directas a municipios para mejora de infraestructuras básicas; 20 millones para mejoras en carreteras y en el patrimonio provincial. En concreto, para arreglo y refuerzo de la seguridad vial se destinarán diez millones.

La ampliación del Caminito del Rey, la conclusión de los trabajos en la plaza de toros de La Malagueta, 1,5 millones para rehabilitación y mejora de centros sociales y culturales, la continuación de la Senda Litoral, la rehabilitación de polígonos industriales; diez millones para transferencias corrientes a los municipios menores de 20.000 habitantes para mejorar su tesorería son otras de las partidas incluidas.

Bendodo ha lamentado que haya habido partidos "predispuestos al no" aun antes de conocer el borrador del equipo de gobierno y ha hecho hincapié en que son "el broche de oro a cuatro años de buena gestión, que levantan la losa de la deuda heredada y que la ponen a cero, que es lo que ha permitido invertir más que nunca".

"SOMOS RESPONSABLES"

El portavoz de Cs, Gonzalo Sichar, por su parte, ha admitido en su intervención que se ha hecho un trabajo "a marchas forzadas", al haber recibido el borrador el 5 de diciembre y cuando aún el equipo de gobierno 'popular' no había cumplido "partidas vitales" del presupuesto de 2018. Sin embargo, ha añadido que el PP "cumple lo que pacta con Ciudadanos" y ha apelado a la responsabilidad para la aprobación de estas cuentas.

"Sin ser los presupuestos que hubiera hecho Ciudadanos, porque no gobernamos, contiene elementos suficientes para que los podamos apoyar. No damos cheques en blanco pero somos un partido responsable" para que los municipios cuenten con el dinero a principios de año, ha enfatizado, lamentando partidas de "bastante gasto en publicidad y propaganda" pero destacando inversiones en infraestructuras como carreteras, medio ambiente, empleo, cultura o educación, entre otras. En total, las partidas propuestas tienen un valor de 25,5 millones.

Rosa Galindo ha lamentado que no haya habido negociación real con la oposición y ha señalado que el PP "no necesita consensuar nada sobre los presupuestos porque tiene a su muleta naranja, la que vino a regenerar la política". Así, ha lamentado que no haya partidas para el parque público de viviendas de alquiler social, la "pérdida de derechos" del personal de centros sociales y ha reclamado que la institución asuma gastos de plazas en residencias hasta que a los usuarios se les conceda la Dependencia.

Ahumada, de IU, ha criticado que la inversión mayor no sea para los municipios de menos de 20.000 habitantes, asegurando que estas cuentas son un "corta y pega" de las actuales y que se quedan en la deuda cero: "Son la capa que todo lo tapa".

Así, ha afeado al PP que se escude en que la Junta no concierta plazas en centros asistenciales y que estén al 20 o 30 por ciento: "Es una vergüenza". Pero también ha lamentado el ya nuevo parlamentario andaluz de Adelante Andalucía, que se ha despedido de la institución supramunicipal, las partidas en publicidad o el dinero que se destina a la plaza de toros de la capital sin pedir colaboración al Ayuntamiento malagueño.

VOX ENTRA EN EL PLENO

El socialista Francisco Conejo ha manifestado que estos presupuestos son "los de la vergüenza, los de la derecha y los de la extrema derecha que no están representados aquí --en referencia a Vox-- pero sí en los presupuestos de PP y de Ciudadanos".

"Es el documento más importante de la provincia de Málaga. Ayer los andaluces vivimos un día que no olvidaremos con el pacto de la vergüenza y hoy traen aquí los presupuestos de la vergüenza, que los querían esconder hasta el último día porque no tienen nada nuevo que anunciar a los malagueños", ha espetado, echando en falta dinero para bomberos, el nuevo hospital de Málaga, el acabado en Estepona, las residencias o centros sociales y de drogodependencias, las carreteras o el Patronato de Recaudación, ha citado.

A juicio de Conejo, la "extrema derecha" está "perfectamente representada" en la Diputación "con Bendodo y Sichar", aludiendo a los cuatro millones que se destinan para acabar las obras de la plaza de toros de La Malagueta y criticando el "recorte o congelación" en políticas sociales. Ante esto, el portavoz de la formación naranja ha criticado que la izquierda "insulte a todos".

"Lo que hemos hecho es sacar el gobierno de la vergüenza que se gasta el dinero de los parados; el de los ERE; el que ha tratado a Andalucía como un cortijo", ha enfatizado Sichar, quien ha defendido su apoyo a las cuentas provinciales y la inclusión de partidas propuestas por su grupo.

La diputada del Área Económica, María Francisca Caracuel, ha enumerado el trabajo realizado en apoyo a los municipios y ha aclarado que "está acreditado" que con el PP al frente de la Diputación "se invierte más, se ejecuta más y se transfiere más dinero a los municipios".

Caracuel y Conejo han tenido un rifirrafe por las alusiones de unos y otros a Vox y a Bildu. A continuación la diputada 'popular' ha criticado que las 79 enmiendas planteadas por el PSOE, votadas en bloque, supondrían "pedir un crédito a bancos de 90 millones".

"Esta es la forma de gobernar del PSOE, con créditos, pero hay otra forma de gestionar y se ha demostrado", ha aseverado, al tiempo que ha aclarado que el dinero en publicidad es de 600.000 euros menos respecto a 2009, cundo estaban socialistas e IU al frente de la institución: "De ahí salen las campañas de información y prevención de violencia de género, de actos culturales, deportivos, de Sabor a Málaga, Senda Litoral o Caminito del Rey, entre otras".