Pleno de Diputación de Málaga insta al Gobierno a mejorar la movilidad en la provincia y respalda una ley antiokupación

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario de la Diputación de Málaga ha sacado adelante este miércoles una moción que insta al Gobierno central a acometer acciones para mejorar la movilidad en la provincia y otra destinada a apoyar la ley antiokupación del PP aprobada en el Senado pero que aún no ha salido adelante en el Congreso de los Diputados.

Así, la moción 'popular' sobre movilidad ha salido adelante por unanimidad sin que haya sido necesario debate sobre la misma, toda vez que el PP ha aceptado enmiendas de PSOE y Con Málaga.

La propuesta supone pedir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que mejore los trenes de Cercanías, que adopte mejoras para el tramo oriental de la A-7 con la creación de un tercer carril, un plan de bonificaciones para la autopista AP-7, implantar carriles reversibles en tramos concretos de la A-7, reordenar accesos y salidas en la zona este de la A-7, reclamar una Unidad de Intervención Rápida para solventar de forma ágil los accidentes en esta vía e incluir una grúa para grandes vehículos con este mismo fin.

Por otra parte, la moción presentada por el PP para apoyar la ley antiokupación ha salido adelante con los votos favorables de los 'populares', del PSOE y de Vox. Por el PP, el diputado Luis Rodríguez ha calificado la okupación como "uno de los problemas que más preocupa a la sociedad española" y ha expuesto que según datos del Ministerio del Interior, la okupación ha aumentado un 37% desde 2018, y se calcula que en España existen unos 100.000 inmuebles okupados de manera ilegal.

Con Málaga se ha mostrado en contra de la iniciativa y ha mostrado su apuesta por poner en valor el derecho constitucional a la vivienda, a la vez que ha criticado las políticas de la derecha en este campo que ha calificado de "mercantilistas". También ha insistido en que sobre la okupación se lanzan "bulos falsos y alarmistas".

Por su parte, Vox ha reforzado la postura del PP y ha acusado a Con Málaga de "negacionismo" ante la okupación, que ha calificado de "tragedia", a la vez que ha acusado a este fenómeno de ser culpable de la subida del precio de los alquileres.

A pesar de votar a favor, el PSOE ha puntualizado que la okupación de viviendas corresponde a un 0,37% del total de inmuebles en el país. El portavoz, Josele González, ha incidido en no cuestionar el fenómeno, a la vez que ha acusado a "partidos y medios de comunicación" de engrandecerlo.

Al tiempo, ha cuestionado "por qué grupos de rapados neonazis" están siendo contratados para luchar contra la okupación, punto en el que ha apoyado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También ha invitado a todos los grupos de la Diputación a crear una Mesa por la Vivienda.

Por otra parte, una moción en la que el PSOE critica incumplimientos en inversiones en el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) y para instar a ejecutar obras de reforma y ampliación del parque de Coín, la adaptación del parque de Vélez-Málaga, el centro de formación del parque comarcal de Antequera y a reabrir el parque de Manilva y el retén de Periana ha sido rechazada.

El vicepresidente Manuel Marmolejo ha defendido que han sido más de 39 millones los que la Diputación ha invertido en el CPB en los últimos cinco años, con la incorporación de 81 vehículos. Ha señalado que en parques de bomberos se han invertido 13,4 millones y ha destacado lo destinado para el de Antequera; el de Rincón de la Victoria, que ha dicho que estará en junio; el de Álora-Pizarra, para febrero; la reforma del de Vélez-Málaga; y del de Coín cuyo inmueble debe ser recalzado y mientras tanto la dotación se ubicará en el de Pizarra. También ha recordado que se está a la espera que el Ayuntamiento de Manilva ceda terrenos para el parque de este municipio que también dará cobertura a Casares.

Durante el debate, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha felicitado por su gestión del CPB a Marmolejo, a la vez que ha acusado al diputado socialista Antonio Navarro de mentir en sus argumentos. "El sectarismo a usted le ciega, que no quiere ver lo bueno o lo acertado que puede hacer este equipo de gobierno", le ha dicho a Navarro.

Por otra parte, la moción de Con Málaga que pedía a la Junta "rectificar el macroproyecto" de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Norte y buscar una alternativa viable económica y medioambientalmente a partir de la construcción de varias plantas depuradoras no ha salido adelante a pesar de contar con los votos de apoyo de todos los grupos de la oposición. El diputado Juan Márquez ha incidido en que su grupo no está en contra de que se depuren las aguas residuales, "lo que sí queremos es que se depuren de una forma sostenible y de una forma más económica".

En el debate, Vox y los grupos de izquierdas se han posicionado a favor de las protestas de los vecinos y agricultores de cítricos de La Vega de Mestanza a los que afectaría la construcción de la EDAR. PSOE y Con Málaga también han incidido en que consideran "un error" que la Junta haya recurrido la acción judicial que ha paralizado las obras.

Por su parte, el diputado del ramo, Cristóbal Ortega, ha señalado que todos los municipios del entorno apoyaron ya en 2007 la decisión de crear la EDAR en ese lugar: "La Junta de Andalucía lo único que ha hecho ha sido continuar con un proyecto que ya estaba dentro de las planificaciones de todos los ayuntamientos", ha sostenido, a la vez que se ha mostrado en contra de crear varias plantas y ha dicho que la Diputación aboga por "unificar políticas con estrategias mancomunadas para ser más eficientes".

El también vicepresidente ha acusado a la oposición de aprovechamiento político de la situación: "Habéis visto una posibilidad de votantes o de oportunidad política en movimientos vecinales", ha dicho, frente a lo cual ha defendido que la Diputación y la Junta apuestan "por tomar decisiones, poner políticas firmes encima de la mesa y acabar, de una vez por todas, con las aguas residuales en la provincia de Málaga".

Por último, no ha prosperado la moción urgente del PSOE que buscaba mostrar el apoyo a las movilizaciones por la sanidad pública del 9 de noviembre y pedir una comisión en el Parlamento andaluz sobre los fallos en el cribado del cáncer de mama; ni la de Con Málaga que instaba a la Junta a ejecutar los fondos estatales que recibe para vivienda.

TRIBUNA DE ALCALDES

El alcalde de Campillos, Daniel Gómez, ha intervenido en la Tribuna de Alcaldes para criticar la que ha definido como "situación límite" que vive su municipio por los once meses de retraso acumulados en la emisión de informes sectoriales por parte de la Delegación de Aguas de la Junta.

Ha dicho que este "bloqueo administrativo está impidiendo conceder licencias, autorizar obras y desarrollar proyectos municipales, afectando directamente a familias, autónomos, empresas locales y a la propia actividad del Ayuntamiento".

Gómez ha subrayado la "incomprensible" actuación de la Junta, que "tras casi un año sin resolver expedientes, ahora envía notificaciones a los vecinos dándoles diez días para aportar nueva documentación bajo amenaza de archivo".

Por su parte, el regidor de Pizarra, Félix Lozano, también ha hecho uso de la Tribuna de Alcaldes para, en su caso, poner en valor la cooperación y apoyo económico que "con igualdad" aplica la Diputación en favor de los municipios malagueños.

Ha destacado la importancia de los Planes de Asistencia Económica Municipal (PAEM) y como muchos de los fondos que contemplan estos planes son incondicionados de forma que los consistorios lo pueden dedicar a lo que consideren más necesario para los municipios.

Lozano ha ensalzado la labor de Francisco Salado al frente de la Diputación "por creer en la provincia, creer en los pueblos pequeños" y ha dicho que gracias a la misma "nos están llegado cada día más servicios a nuestros municipios".