Pleno de Málaga aprueba que los grupos municipales se comprometan a cesar a ediles investigados por corrupción política

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado por 15 votos a favor y 13 en contra --el equipo de gobierno del PP-- que todos los grupos municipales adquieran el compromiso político de cesar de todas sus funciones a cualquier concejal que adquiera la condición de investigado durante un proceso judicial relacionado con la corrupción política a denuncia de la Fiscalía.

De la moción de Málaga Ahora, presentada su portavoz, Ysabel Torralbo, no ha salido adelante, al contar con 15 votos en contra y seis abstenciones que en el caso de que el edil que pase a ser investigado judicialmente a denuncia de la Fiscalía forme parte del equipo de gobierno no sea cesado, los grupos de la oposición plantearían una moción de censura.

Por otro lado, sí ha sido aprobada por unanimidad la puesta en marcha por el Consistorio de una oficina municipal contra el fraude y la corrupción. La portavoz municipal de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha dicho que "la corrupción no ensucia a la política, ensucia a algunos políticos y partidos".

El portavoz del equipo de gobierno, Carlos Conde, se ha mostrado crítico con la moción: "Me abochorna leer lo que leo". "Se está prejuzgando y prejuiciando, es acoso y derribo al equipo de gobierno al final de legislatura", lamentando "la demagogia política". Así, ha dicho que quieren "un desgaste a costa de lo que sea y eso se está instalando en este Ayuntamiento", ha afeado. También ha lamentado que la oposición "acusa sin pruebas".

Asimismo, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha incidido en hablar de "ética, transparencia y regeneración" y ha dicho que para "25 años de chiringuito personal del PP hacen falta meter medidas de transparencia".

El viceportavoz de Ciudadanos, Alejando Carballo, ha propuesto la enmienda para resumir a corrupción política y se ha mostrado en contra al punto de la moción de censura por parte de la oposición. El portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha afirmado, por su parte, que "las medidas nos parecen oportunas y razonables", mostrando el apoyo a la moción.

VOTO TELEMÁTICO

Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad el articular sistemas de participación y votación telemática de los concejales en el pleno implementando los mecanismos tecnológicos correspondientes y en los supuestos que queden acordados en la junta de portavoces.

No obstante, esta moción, que ha sido presentada por Ciudadanos, ha contado con la crítica del concejal de Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, que ha afeado que la formación naranja "tenga bajeza moral" al "utilizar a un recién nacido para hacer política", aludiendo a la reciente paternidad de Juan Cassá, que está de baja y no ha acudido al pleno, por lo que su grupo contaba con dos votos.

Ha detallado que se compraron las licencias y los portátiles para votar desde casa, criticando que se diga que "no se ha hecho nada cuando no es cierto". "Lo que falta es el reglamento del Ayuntamiento, que no lo permite", ha afirmado, pidiendo a los grupos que se pongan de acuerdo para hacerlo.

Al respecto, todos los grupos de la oposición han afeado a Cortés que haya hecho esas alusiones, que, incluso, el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha tachado de "bajeza moral" y ha pedido que sean retiradas: "Vemos la moción oportuna y no oportunista", ha dejado claro.

Por otro lado, ha sido rechazado el punto primero de la moción del concejal no adscrito Juan José Espinosa, por 15 votos en contra, que proponía reprobar al alcalde y al equipo de gobierno por "sus innumerables incumplimientos" y por haber "desarrollado una gestión ineficiente y negligente al frente del Ayuntamiento" en el presente mandato.

Por su parte, sí ha salido adelante la moción de Málaga para la Gente, con 28 votos a favor y dos abstenciones, sobre la mejora de la sanidad en Málaga; al igual que las mociones, aunque algunas con enmiendas de Málaga Ahora, Málaga la para la Gente y PSOE sobre poner como prioridad las políticas de igualdad, el apoyo a la huelga feminista del 8 de marzo y la necesidad de respetar los derechos y dignidad de las mujeres, respectivamente.

Asimismo, ha sido aprobada la moción de Ciudadanos para llevar al Parque Tecnológico de Andalucía el metro; la del PP sobre hábitos de saludables y la de la colaboración con la Junta para reducir el abandono escolar y la mejora de la empleabilidad; mientras que ha sido rechazada la de Málaga Ahora sobre la renta básica.

En la sesión ordinaria del pleno han sido aprobadas dos mociones institucionales, una sobre la declaración del autobús con un mensaje tránsfobo y contrario a los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI como non grato en la ciudad y la otra para reconocer y felicitar a los agentes de la Policía Local que rescataron a dos mujeres de un bloque de viviendas en el distrito Palma Palmilla, en Málaga capital, tras producirse un incendio.

Por último, se ha dado conocimiento del Pleno de la renuncia a su condición de concejal de esta Corporación de Francisco Conejo, actual parlamentario del PSOE.