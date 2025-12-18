Pleno de Rincón de la Victoria aprueba de forma inicial el presupuesto de 2026, que asciende a a 60,4 millones

Pleno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria - AYTO RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ha aprobado este jueves inicialmente el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a un total de 60,4 millones de euros.

El nuevo presupuesto contempla una capacidad inversora cercana a los 13 millones de euros, de los cuales aproximadamente un millón procede de recursos propios, mientras que el resto corresponde a subvenciones y captación de fondos de distintas administraciones y organismos, entre ellos la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía y fondos europeos.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado que esta capacidad inversora es fruto de una "cultura de gestión activa", basada en la presentación de proyectos competitivos y en la captación de financiación externa.

Además, Salado ha valorado estos presupuestos como "equilibrados y realistas" y ha subrayado que "permiten invertir más, mejorar los servicios públicos, avanzar en proyectos estratégicos y continuar reduciendo la deuda municipal".

El presupuesto para 2026 refuerza los servicios públicos esenciales, con un incremento de 3,8 millones de euros destinados a mejorar la prestación de aquellos servicios que constituyen las principales demandas de la ciudadanía.

Al respecto, han precisado que el nuevo presupuesto contempla un aumento de 3,8 millones de euros para reforzar servicios esenciales, incrementando las partidas de gasto corriente en el transporte público urbano e interurbano con 1.070.000 euros; Parques y Jardines con 682.390 euros, incluyendo el funcionamiento del nuevo parque urbano; la limpieza viaria y recogida de residuos con 1.260.000 euros, y el bienestar social y ayuda a domicilio con 828.389 euros, reforzando la atención a las personas más vulnerables.

Entre las principales inversiones previstas se encuentra el Museo de Benagalbón con 326.000 euros; el acondicionamiento del puente del río Totalán con 410.287 euros, la recuperación del Castillón (2% Cultural) con 719.000 euros; el Parque periurbano de Torre de Benagalbón y Nodo de Lo Cea 'El arrecife azul' con 8,9 millones (fondos europeos); mejoras en infraestructuras de agua (Hidralia) con 350.000 euros; la renovación del alumbrado público procedente de un crédito blanco de Junta con 558.000 euros, y el nuevo pabellón de Torre de Benagalbón (Diputación) con 1 millón de euros.

También la futura construcción del nuevo centro de salud por parte de la Junta de Andalucía dotado con 15 millones de euros. El presupuesto del APAL de Deportes asciende a 1.784.000 euros, lo que supone un incremento del 6,1%. El presupuesto consolidado del Ayuntamiento alcanza los 59,94 millones de euros en gastos y 60,56 millones de euros en ingresos.

El concejal de Hacienda, Antonio Fernández, ha destacado que en el apartado de ingresos se mantiene la bajada del tipo del IBI, que se sitúa en el 0,67 %, consolidando la tendencia descendente iniciada en años anteriores.

"En cuanto a la deuda, el Ayuntamiento continúa reduciendo su nivel de endeudamiento, con la previsión de situar la ayuda financiera por debajo del 75% de los recursos propios a finales de 2026, lo que permitirá acudir a financiación externa para nuevas inversiones", ha añadido.

El Pleno ha aprobado también inicialmente el presupuesto de la plantilla municipal, que contempla la creación de ocho plazas de turno libre y dos de promoción interna, con el objetivo de reforzar los recursos humanos y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios municipales.

El Pleno ha aprobado de manera inicial el presupuesto municipal para 2026 con los votos a favor del equipo de gobierno (PP) y en contra del resto; PSOE, Con Rincón, PMP y Vox. También se ha aprobado de manera inicial la plantilla municipal para 2026 con los votos a favor del equipo de gobierno, y ha contado con la abstención del resto de formaciones políticas.

Tras su aprobación inicial, el presupuesto será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, abriéndose un periodo de quince días hábiles para la presentación de alegaciones.